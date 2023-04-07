خلال الساعات القلائل المُنصرمة تم تداول العديد من الأخبار والتساؤلات عن قعر عدن بركان عدن، حيث تم تداول هذا الموضوع على أوسع نطاق، حيث بات يتساءل رواد مِنصات التواصل الاجتماعي “متى سينفجر بركان عدن؟”، وفي الأخير نجد أن “عبدالله العمري” يكشف أسرار “بركان قعر عدن” الخامد.. ستخرج منه نار آخر الزمان.

رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض يكشف تفاصيل بركان قعر عدن

من قِبل رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور “عبدالله العمري” تم توضيح العديد من الأمور بشأن بركان عدن حيث كشف كافة التفاصيل عن قعر عدن الخامد، وأوضح “العمري” عبر “برنامج الليوان” المُذاع على قناة “خليجية”، أنه بحلول عام 1960 مـ قامت إحدى “البعثات الإنجليزية” بدراسة “منطقة عدن”، والتي تُعد ضِمن المناطق المقعرة والتي تتواجد أعلى “بركان خامد”.

مُقارنة بركان عدن مع البراكين الحديثة

من جانبه أيضاً أوضح رئيس الجمعية العمومية لعلوم الأرض أن الطاقة الكامنة في “بركان قعر عدن” تبلغ مقدار أقوى بركان في الوقت الحديث بـ”ملايين المرات” ومنه بركان الجزيرة الإندونيسية الذي خلف وراءه وفاة أكثر من 60 ألف نسمة، أضاف “العمري” أيضاً أن البراكين الحديثة في وقتنا الحالي لا تُضاهي شيئاً بجوار هذا البركان العملاق، وذلك حيث نجد أن خطورته مُرتبط ومُلتصقة تماماً بـ”مركز الأرض” حيث تصل حرارته إلى 6 آلاف درجة مئوية وهو مُتواجد على عُمق 6371 كيلو.. وذلك فضلاً عن وجود الحديد والنيكل.

ستخرج منه نار آخر الزمان، وقوته تعادل ملايين ضعف أكبر بركان في التاريخ…

الدكتور عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض) يتحدث عن أسرار بركان "قعر عدن" الخامد#عبدالله_العمري_في_ليوان_المديفر

⠀@almodifer pic.twitter.com/YUli4vP7GT — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 5, 2023

تصريح “عبدالله العمري” عن قعر عدن “بركان عدن”

على سياق مُتصل أيضاً أوضح “العمري” من خلال ظهوره عبر برنامج “الليوان” أن: