بدء تلقي طلبات الترشيح لمجلس الأمة الكويتي 2022 اعتبارا من اليوم 29/8/2022

أعلنت لجنة شئون الانتخابات بالكويت عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح لمجلس الأمة الكويتي لعام 2022 اعتبارا من اليوم الاثنين 29/8/2022.

وسوف تستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم، ولمدة 10 أيام وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الترشح التي نص عليها القانون الكويتي.

تصريحات العقيد احمد الهاجري بشأن الترشح لمجلس الأمة الكويتي

أعلن العقيد احمد الهاجري مدير شئون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية، أن اللجنة العليا للانتخابات التشريعية قد قامت بتخصيص 5 مكاتب تختص بالدوائر الخمسة، من اجل استقبال المرشحين ومراجعة طلباتهم واستلامها، حيث تجرى الانتخابات التشريعية في البلاد في يوم 29 سبتمبر القادم.

مجلس الوزراء الكويتي على إجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) الذي يسمح بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية “الشويخ” – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد).

في حين تضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبد الله المبارك – جنوب عبد الله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة)، أما الدائرة الخامسة فتضاف إليها مناطق (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية).

وتنفيذا للمرسوم، سيتم عرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بالمخافر والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.

التصويت باستخدام البطاقة المدنية

وفقا لما نشرته صحيفة الأنباء الكويتية، فقد نص المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بأن يتم استخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لجميع المواطنين الكويتيين المسجلين في الكشوف الانتخابية، وتوافرت فيهم الصفات المقرة لممارسة حقوقهم الانتخابية، وتم إدراج أسمائهم في الكشوف المرسلة من هيئة المعلومات المدنية، إلى وزارة الداخلية.

وعلى كل كويتي مقيم في إحدى الدوائر الانتخابية المحددة أن يطلب إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين في تلك الدائرة، وذلك إذا اكتشف عدم وجود اسمه ضمن كشوف الناخبين.

تعديل بيانات الناخب عند الضرورة

إذا غير الناخب موطنه الانتخابي لأي سبب كان، عليه أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك كتابة إلى هيئة المعلومات المدنية، حتى يتم إجراء التعديل اللازم في الكشوف الانتخابية، وفقا لما نص عليه القانون.

الطعن على الانتخابات

نص مرسوم الانتخابات أيضا على أنه يجوز الطعن في قرار إدارة انتخابات مجلس الأمة الكويتي لكل ذي شأن، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى مخفر الشرطة المختص، وتحال الطعون إلى المحكمة الكلية المختصة للفصل فيها.

ويعد مجلس الأمة الكويتي من أقوى المجالس التشريعية والرقابية في المنطقة العربية، والذي يقوم بدور بارز في سن وتعديل قوانين البلاد، ويقوم بدور رقابي واع ونشيطٌ.

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