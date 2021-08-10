بخاتم وبوكيه ورد.. “ريم” فتاه عربية تتقدم لخطبة حبيبها من أهله ومعها الشبكة وردود فعل النشطاء

يبدو أن الأمور بدأت تنقلب فعلياً، وهذا ما ذكره النشطاء تعليقاً على قيام فتاه تونسية بالتقدم لخطبة الشاب الذي تحبه، فمن المتعارف عليه أن الشاب هو من يذهب إلى بيت الفتاه التي يريدها ويطلب يدها من والدها، وبعدها توافق العروسة وأهلها أو لم يوافقوا، وفي حالة الموافقة يتم الإتفاق على كل شيئ من مهر وعفش وشبكة وما إلى ذلك.

فتاه عربية تتقدم لخطبة حبيبها من أهله ومعها الشبكة

لكن في تونس كسرت الناشطة التونسية ريم عبد الناظر هذا العرف السائد في الدول العربية، وارتدت فستان للخطوبة واصطحبت معها خاتم “الشبكة” وباقة من الورد، وذهبت إلى منزل الشاب الذي تريد الزواج منه لخطبته رسمياً من والده أو أهله، الأمر الذي اعتبره البعض أنه أمر ليس فيه شئ، بينما رد آخرون وقالو أنه خروج عن المألوف وخروج عن العرف السائد.

واعتبر البعض أن ما فعلته الناشطة التونسية بذهابها لخطبة حبيها، هو أمر مهين لكرامتها كامرأة، وفي مداخلة هاتفية لريم عبد الناظر صاحبة الواقعة مع قناة بي بي سي، أكدت أنها لم تفعل شيئاً محرماً، وأنه من حقها أن ترتبط بمن تريد وبالشخص الذي تهواه وتحبه.

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وذكرت أنها في بداية سبتمبر المقبل سوف تعلن عن رأي أهل العريس وماذا حدث حينما ذهبت لخطبته، وأضافت ريم أنه كانت ترتدي عباءة فوق هذا الفستان الذي ارتدته في الخطوبة ولكن وقع عليه شئ فاضطرت إلى خلعه.