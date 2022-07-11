«بحبك» فيلم يحقق 31 مليون جنيه في يومين خارج مصر.. تامر حسني فنان متعدد المواهب

حقق فيلم «بحبك» من بطولة الفنان المصري متعدد المواهب تامر حسني أعلى الإيرادات خارج حدود جمهورية مصر العربية تقدر بحوالي 31 مليون جنيه خلال يومان من عرضه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعرض تامر حسني الفيلم في 10 دول في نفس توقيت عرضه في مصر، ويعتبر هذا الرقم 31 مليون جنيه رقما غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية والعربية في تلك الفترة القصيرة من بداية العرض، فهو رقم أول من نوعه.

“تامر حسني” فنان متعدد المواهب

وجدير بالإشارة والذكر، أن الفيلم الجديد للنجم تامر حسني «بحبك» هو من تأليف وإخراج الفنان المصري متعدد المواهب، كما أن الموسيقى التصويرية هو من قام بعملها، وأما مدير تصوير الفيلم بأكمله فهو الفنان المبدع احمد عبد القادر.

وعبر موقع انستجرام تلقى تامر حسني العديد الطلبات من جمهوره بتكرار التجربة أكثر من مرة، حيث الإبداع في الإخراج والتأليف من قبل تامر في فيلم «بحبك»، وكان الرد من تامر بالنص:

“حبايب قلبي حاضر هخرج بس مش شرط اللي جاي. والحمدلله على تصدر الفيلم الإيرادات العربيه. والأهم إعجاب الجمهور الكبير بالقصة والمشاعر اللي جواها وإشاداتكم بقوة تمثيل و براعة ممثلي الفيلم”.

وتناول الفيلم في قصته حياة شاب يعيش في قصتي حب، وظل في حيرة وتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة بينهما، وذلك بعد عودة حبيبته القديمة التي اختفت لظروف مرضية دون أن يعلم، وذلك قبل أن يتزوج بأيام من فتاة أخرى.

ومن جانبها أكدت الشركة الموزعة لفيلم “بحبك”، في السعودية وقطر وعمان والبحرين والإمارات وسوريا ولبنان والكويت والعراق أن تامر حسني حقق في حياته بهذا الفيلم نجاحا غير مسبوق.