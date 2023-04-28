بالموف.. شيرين في دبي في أول ظهور لها قبل انطلاق حفلها بلحظات

أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على جمهورها في أول ظهور لها منذ زمن، وذلك قبل لحظات من انطلاق حفلها المقرر بعد قليل.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلف زجاج سيارتها وهي ترتدي شيرت “موف”.

شيرين في دبي

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء في مقدمات وسوم موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وسم بعنوان “شيرين في دبي”.

وتداول النشطاء صور للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تستقل سيارتها متجهة إلى مكان حفلها في دبي.

كما تداولوا عدد من صور تجهيزات الحفل الذي تظهر فيه شيرين في دبي لأول مرة بعد فترة غياب عن جمهورها ومحبيها.

ومن المقرر أن تقدم باقة من ألمع أغانيها القديمة، وكذلك أغنية من ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه نهاية هذا العام.

إطلالة شيرين في دبي

وقبل تداول النشطاء صورة للفنانة شيرين تظهر فيها وهي ترتدي فستانًا طويلًا مشجرًا يتناسب مع الأجواء الصيفية، ضمن مشاركات وسم “شيرين في دبي”.

آخر تصريحات للفنانة شيرين في دبي

وفي تصريحات صحفية أخيرة للفنانة شيرين عبد الوهاب أعربت عن سعادتاه بالعودة إلى حياتها مرة أخرى، قائلة: السمكة رجعت للبحر، أيضًا سعيدة لرجوعي إلى الحفلات، وإن شاء الله هقدم كل جديد خلال الفترة المقبلة وشخصيًا الجمهور واحشني جدًّا وواحشني شغلي، وكنت اتأخرت عليكم دي كانت لظروف نفسية أكبر مني أوي واختفائي كان جزءا من نقاهة كنت محتاجالها بقالي سنين.

تجهيزات حفل شيرين في دبي

انتهت شركة مومنتس من التجهيزات الأخيرة لحفل شيرين في دبي المقرر أن ينطلق بعد قليل على مسرح أرينا كوكاكولا.

وظهر المسرح جاهزا بشكل كامل لاستقبال فرقة شيرين عبد الوهاب التي ستصعد قبل المطربة المصرية لإجراء بروفات سريعة قبل صعود شيرين، في ظل توافد أعداد غفيرة من الجمهور.