بالفيديو: هجوم مسلح على السفارة الأمريكية في بيروت

أفاد الجيش اللبناني بأن مسلحاً أطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن طاقم العمل والمنشآت بالسفارة “آمنون”.

من مقطع الفيديو



وقد أوضح الجيش أن المهاجم، وهو سوري الجنسية، قد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن القوات ما تزال تمشط المنطقة المحيطة بالسفارة.

وقد أعلنت السفارة الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن “إطلاق نار من أسلحة خفيفة” بالقرب من مدخلها حوالي الساعة 8:34 صباحاً بالتوقيت المحلي، مؤكدة بأن منشآتها وطاقم عملها في أمان.



كما كشف مصدر أمني لوكالة رويترز بأن أحد أفراد الفريق الأمني بالسفارة أصيب في الهجوم، وأن الجيش اللبناني أصاب أحد المهاجمين في بطنه ويقوم بتمشيط المنطقة للعثور على مهاجمين آخرين.



ويُذكر أن السفارة تقع شمالي بيروت في منطقة مؤمنة للغاية مع وجود نقاط تفتيش متعددة على طول الطريق المؤدي إلى المدخل.

🚨 هجوم مسلح على السفارة الأميركية في لبنان. 3 عناصر أطلقوا النار على السفارة الأميركية بـ بيروت، الجيش اللبناني قتل أحد المهاجمين يقوم بعمليات تمشيط في محيط السفارة. الهجوم نفذه شخص يحمل الجنسية السورية.pic.twitter.com/pXQMkvRzvp — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) June 5, 2024



وفي سبتمبر الماضي فقد أطلقت أعيرة نارية بالقرب من السفارة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنفذ الهجوم على السفارة الأميركية في لبنان بعد إصابته برصاص الجيش اللبناني.

وسائل إعلام لبنانية : هجوم مسلح على السفارة الأمريكية في #بيروت والجيش اللبناني يقتل اثنين من المهاجمين#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/CHswQie2Z6 — مصدر (@MSDAR_NEWS) June 5, 2024



وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية يوم الأربعاء بتعرض السفارة الأميركية في بيروت لإطلاق نار من قبل ثلاثة مسلحين، قبل أن يتدخل أمن السفارة والجيش اللبناني، الذين أطلقوا النار باتجاه المهاجمين.

وقد صدر بيان عن الجيش اللبناني يفيد بأن السفارة الأميركية في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية، وأضاف البيان بأن الجيش رد على مصدر النار، مما أسفر عن إصابة منفذ الهجوم ونقله إلى المستشفى.

وفي بيان إضافي فقد قال الجيش اللبناني: “تُجري وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة”.

تشير بعض المعطيات إلى وجود ثلاثة مسلحين، وربما فر اثنان منهما إلى جهة مجهولة، مما استدعى قطع الطريق المؤدي إلى السفارة، الصور المتداولة للمسلح تشير إلى أن إصابته بالغة جداً.