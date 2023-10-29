بالفيديو: محمد رمضان يوجه رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية

قام الفنان محمد رمضان بتوجيه رسالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قاموا بتنبيه الشعب الإسرائيلي بعدم متابعة أعمال رمضان الفنية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “X تويتر سابقا”.

الفنان محمد رمضان- مصدر الصورة: "تويتر"

وقال رمضان في مقطع الفيديو: القناة العاشرة الإسرائيلية طالبت الشعب الإسرائيلي أن تقاطع أعمالي لأني قمت بعمل مقطع فيديو يحث جميع الدول العربية على الاتحاد والدفاع عن أخواتنا المستضعفين في قطاع غزة، وهما قالوا لشعبهم محدش يتابع ولا يشوف أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل يقوم بالدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وتابع رمضان حديثه، قائلا: أنا بقولهم دا أقل واجب أقوم بعمله اتجاه أخواتي في فلسطين، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية، شخصيتي في المسلسل القادم -إن شاء الله- “أبو عبيدة”.

محمد رمضان اسم شخصيته في المسلسل القادم "أبو عبيدة" 😂😂😂 pic.twitter.com/UNQLHvzXXH — تمارا (@spicyescorpio) October 28, 2023

من جانب آخر قام الفنان محمد رمضان بنشر منشور على حسابه الشخصي بموقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “إنستجرام” من خلال خاصية الاستوري ، أعلن من خلاله تبرعه بجميع إيرادات حفلاته القادمة والتي سوف تقام داخل المنطقة العربية لصالح أهالي غزة وذلك تضامنا منه معهم بسبب الظروف الصعبة والأليمة التي يمرون بها خلال الفترة الحالية.