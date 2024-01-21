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بالفيديو: فضيحة ضابط عراقي يصفع ويضرب زميله ووزارة الدفاع تتخذ إجراءات قانونية

عبد الرحمن عياد

أثار مقطع فيديو يُظهر ضابطًا في الجيش العراقي يعتدي على زميله برتبة (عقيد) ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبناءً على ذلك فقد أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانًا رسميًا يتعلق بالحادثة، معلنةً اتخاذها إجراءات قانونية حازمة في هذا الصدد.

بالفيديو: فضيحة ضابط عراقي يصفع ويضرب زميله ووزارة الدفاع تتخذ إجراءات قانونية

من مقطع الفيديو

وقد جاء في بيان وزارة الدفاع: (انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سلوكًا غير لائق وغير مقبول من قبل ضابطين في الجيش، خارجًا عن القيم والمعايير العسكرية المطبقة في مؤسسة عسكرية ذات تاريخ عريق يمتد لمدة 103 عامًا من البطولات والتضحيات).

وأضاف البيان: (نتيجة لهذا السلوك الصبياني الذي لا يليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، قرر السيد ثابت محمد العباسي وزير الدفاع إيقاف الضابطين اللذين ظهرا في الفيديو عن العمل، وتشكيل مجلس تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر ومحاسبتهم وفقًا لقانون العقوبات العسكرية).

وختم البيان بتأكيد الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي عنصر أو ضابط يقوم بأي فعل يؤثر على سمعة الوزارة وتاريخها العريق، مشددةً على أنه لن يتم التغاضي عن أي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل.

https://www.facebook.com/mod.mil.iq/posts/784794153674260?ref=embed_post

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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