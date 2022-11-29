بالفيديو…  شاب قطري يوزع علم فلسطين بالمجان على جماهير كأس العالم 2022 

انتشر فيديو لشاب قطري يقوم بتوزيع علم فلسطين بالمجان على جماهير كأس العالم العربية والأجنبية المتواجدة في شوارع الدوحة، وقد لاقى هذا الفيديو تفاعل كبير على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

https://twitter.com/i/status/1594615006808526848

وقام الصحفي ” عماد أبو شاويش ” بالنشر لأحد المشجعين القطريين الذين يحتفلون بالأعلام الفلسطينية في العاصمة الدوحة بمدينة ” درب لوسيل ”

https://twitter.com/i/status/1593255545397735425

وقد تم إنتشار فيديو آخر لصانع محتوى سعودي يدعى ” عبد العزير التميمي ” وهو يقوم بتوزيع أعلام فلسطين بالمجان ويرفض الحصول على مقابل مادي.

https://twitter.com/i/status/1593332653654163456

وتقام في الوقت الحالي بطولة كأس العالم في قطر، ومن المنتظر أن تستمر البطولة حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، حيث ستقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل.

وقد ودع المنتخب القطري البطولة بشكل رسمي بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام ” المنتخب الإكوادوري والمنتخب السنغالي “، وسيلعب اليوم آخر مباراة له بمونديال كأس العالم 2022 ضد المنتخب الهولندي.