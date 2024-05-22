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بالفيديو: سحابة أسطوانية نادرة تثير دهشة السكان في سلطنة عمان

عبد الرحمن عياد

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مرور ما يعرف بالسحابة الأسطوانية في سماء محافظة الوسطى بسلطنة عمان.
وقد ظهرت السحابة الأسطوانية على شكل دوامة أفقية طويلة، مما أثار الدهشة والاستغراب بسبب شكلها الغريب وغير المألوف في المنطقة.
أما السحابة الأسطوانية هي نوع نادر نسبياً من السحب القوسية، وتتميز بكونها منخفضة أفقية و أنبوبية الشكل.

بالفيديو: سحابة أسطوانية نادرة تثير دهشة السكان في سلطنة عمان

من مقطع الفيديو

 


وتظهر السحب الملتفة عادة وكأنها تتدحرج حول محور أفقي، وهي ظاهرة تعرف بموجة سوليتون، حيث تتحرك دون تغيير في السرعة أو الشكل، ويعود هذا التدحرج إلى اختلاف سرعة واتجاه الرياح مع الارتفاع.
ومن بين الأسباب الرئيسية لظهور هذا النوع من السحاب، الذي يظهر عادة في الصباح، هو الدوران المتوسط النطاق المرتبط بنسيم البحر الذي يتطور ليشكل السحابة الأسطوانية.
كما يمكن أن تظهر هذه السحب بسبب التيارات الهوائية الهابطة من العواصف الرعدية أو الجبهات الباردة المتقدمة، وهي لا تقتصر حصراً على المناطق الساحلية، إذ تم رصدها في مناطق أخرى مثل سلطنة عمان.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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