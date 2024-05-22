بالفيديو: سحابة أسطوانية نادرة تثير دهشة السكان في سلطنة عمان

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مرور ما يعرف بالسحابة الأسطوانية في سماء محافظة الوسطى بسلطنة عمان.

وقد ظهرت السحابة الأسطوانية على شكل دوامة أفقية طويلة، مما أثار الدهشة والاستغراب بسبب شكلها الغريب وغير المألوف في المنطقة.

أما السحابة الأسطوانية هي نوع نادر نسبياً من السحب القوسية، وتتميز بكونها منخفضة أفقية و أنبوبية الشكل.

من مقطع الفيديو

مشهد رهيب للسحابة الملتفة (Roll Cloud) التي ظهرت في سماء منطقة مخيزنة بولاية هيماء صباح اليوم.. سبحان الله العظيم

السحابه الاسطوانيه pic.twitter.com/Pf7Hkzrp8G — Asf_Storm (@asf_storm) May 21, 2024



وتظهر السحب الملتفة عادة وكأنها تتدحرج حول محور أفقي، وهي ظاهرة تعرف بموجة سوليتون، حيث تتحرك دون تغيير في السرعة أو الشكل، ويعود هذا التدحرج إلى اختلاف سرعة واتجاه الرياح مع الارتفاع.

ومن بين الأسباب الرئيسية لظهور هذا النوع من السحاب، الذي يظهر عادة في الصباح، هو الدوران المتوسط النطاق المرتبط بنسيم البحر الذي يتطور ليشكل السحابة الأسطوانية.

كما يمكن أن تظهر هذه السحب بسبب التيارات الهوائية الهابطة من العواصف الرعدية أو الجبهات الباردة المتقدمة، وهي لا تقتصر حصراً على المناطق الساحلية، إذ تم رصدها في مناطق أخرى مثل سلطنة عمان.