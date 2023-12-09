أخبار عربية

بالفيديو: حريق هائل في نزل للطالبات بالعراق يؤدي إلى وفاة 14 طالبة

عبد الرحمن عياد

تعرض نزل للطالبات في بلدة سوران شمالي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لحادث حريق مروع يوم الجمعة، وقد أسفر هذا الحادث المأساوي عن وفاة 14 طالبة وإصابة 4 أخريات.

بالفيديو: حريق هائل في نزل للطالبات بالعراق يؤدي إلى وفاة 14 طالبة

بالفيديو: حريق هائل في نزل للطالبات بالعراق يؤدي إلى وفاة 14 طالبة

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تظهر النيران المشتعلة في المبنى المنكوب.
وتم رصد ألسنة اللهب المتصاعدة من النزل في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الدعم والإسعافات الأولية.

وتم تشكيل فرق للتحقيق في أسباب الحريق وتقييم الأضرار الناجمة عنه.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل