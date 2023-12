تعرض نزل للطالبات في بلدة سوران شمالي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لحادث حريق مروع يوم الجمعة، وقد أسفر هذا الحادث المأساوي عن وفاة 14 طالبة وإصابة 4 أخريات.

بالفيديو: حريق هائل في نزل للطالبات بالعراق يؤدي إلى وفاة 14 طالبة

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تظهر النيران المشتعلة في المبنى المنكوب.

وتم رصد ألسنة اللهب المتصاعدة من النزل في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الدعم والإسعافات الأولية.

وتم تشكيل فرق للتحقيق في أسباب الحريق وتقييم الأضرار الناجمة عنه.

Unfortunately, more than 10 people were killed in a fire in a building in #Sorani, Erbil province. 😥 pic.twitter.com/QErPfQQHBO

— Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) December 8, 2023