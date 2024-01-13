بالفيديو: تساقط أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات والانهيارات في لبنان
تعاني لبنان حاليًا من تأثير منخفض جوي يرافقه هطول كميات كبيرة من الأمطار، ويتوقع أن تكون سرعة الرياح لتصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة يوم السبت.
وقد تأثرت العديد من الطرق في شمال لبنان وشمال بيروت ومداخلها بالفيضانات نتيجةً لشدة الهطول وارتفاع منسوب المياه في الأنهار وسوء البنية التحتية.
شلالات في #كفرشيما جراء الأمطار الغزيرة ! #بيروت #لبنان pic.twitter.com/SaIm91HShD
— LEBANON NEWS (@Lebnews_) January 13, 2024
وقد حذر خبراء الطقس في لبنان من تطور المنخفض الجوي إلى حدة أكبر، مع تزايد غزارة الأمطار حتى تتحول إلى سيول مساء يوم السبت خاصةً في المناطق الساحلية.
وقد أكد الخبير الجوي إيلي خنيصر أن لبنان سوف تواجه فترة حرجة بغزارة الأمطار التي سوف تستمر حتى ظهر الأحد، مع استمرار المنخفض حتى يوم الإثنين قبل أن يضعف تدريجياً.
وقد نبه الخبراء من احتمالية حدوث انهيارات صخرية وانزلاقات تربة وتجمعات مياه السيول.
اوتوستراد #جونية pic.twitter.com/VUFR9GDaYk
— كواليس بيروت – Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) January 13, 2024
وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا يوم الأحد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، دون تغيير يذكر على الساحل.
ومن المتوقع استمرار تساقط الأمطار المتفرقة والتي قد تكون غزيرة أحيانًا، بالإضافة إلى حدوث البرق والرعد والرياح النشطة، وتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر فما فوق خاصةً في شمال البلاد.
بالفيديو – غرق مخيم للنازحين السوريين في عكار بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت.#عاجل #عكار #سيول#لبنان #وردناhttps://t.co/dPzMZ2OsSR pic.twitter.com/Q4YHm2pNuE
— Waradana News (@NewsWaradana) January 13, 2024
ومن المتوقع أن تضعف شدة الأمطار والثلوج نسبيًا بعد ظهر يوم الأحد، وقد تشتد مرة أخرى في المساء وفجر الإثنين مع استمرار تكوّن الضباب في المناطق المرتفعة مما يؤدي إلى تدني الرؤية.