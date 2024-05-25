بالفيديو: انهيار عمارة سكنية في الدار البيضاء المغربية

انهارت عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في مدينة الدار البيضاء شمالي المغرب عصر يوم الخميس، دون أن تخلف إصابات.



وقد تمكن سكان البناية الواقعة بحي بوركون من إخلاء منازلهم بعدما تعرضت جدرانها للتصدع، بسبب إصلاحات يشتبه في أن أحد السكان كان يقوم بها.

وقد ذكر موقع “هسبريس” الإخباري المغربي بأن العمارة المنهارة كانت مأهولة بالسكان، ولولا لطف الله لكانت الفاجعة كبيرة.

وقد هرعت السلطات المحلية إلى مكان الحادث فور وقوعه، وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار وترتيب الآثار القانونية.

ويُذكر أن هذه الواقعة أعادت للأذهان فاجعة حي بوركون عام 2014، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

انهيار عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق بحي بوركون بعد ظهر يوم الخميس 23 ماي 2024 pic.twitter.com/CxnpbJp82F — SNRTNews (@SNRTNews) May 23, 2024