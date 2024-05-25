أخبار عربية

بالفيديو: انهيار عمارة سكنية في الدار البيضاء المغربية

عبد الرحمن عياد

انهارت عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في مدينة الدار البيضاء شمالي المغرب عصر يوم الخميس، دون أن تخلف إصابات.

وقد تمكن سكان البناية الواقعة بحي بوركون من إخلاء منازلهم بعدما تعرضت جدرانها للتصدع، بسبب إصلاحات يشتبه في أن أحد السكان كان يقوم بها.
وقد ذكر موقع “هسبريس” الإخباري المغربي بأن العمارة المنهارة كانت مأهولة بالسكان، ولولا لطف الله لكانت الفاجعة كبيرة.
وقد هرعت السلطات المحلية إلى مكان الحادث فور وقوعه، وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار وترتيب الآثار القانونية.
ويُذكر أن هذه الواقعة أعادت للأذهان فاجعة حي بوركون عام 2014، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


