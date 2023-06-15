بالفيديو.. النجم محمد منير يجري تحضيراته الأخيرة لحفل “ليلة مشواري” بالسعودية

تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار “تركي آل الشيخ” سيتم عرض حفل كبير للنجم المصري “محمد منير” يوم الجمعة الموافق 16 يونيو هذا الشهر، بينما سيقام حفل محمد منير الملقب بـ”الكينج” على مسرح “بنش مارك” بطريق الملك عبد العزيز بمدينة “جدة“.

ومن المقرر أنه سيكون قائد الفرقة الموسيقية بحفل مشواري هو المايسترو “هاني فرحات“، وسيشهد الحفل باقة متنوعة من أغاني الفنان محمد منير القديمة والحديثة.

حفل مشواري

يرجع سبب تسمية حفل مشواري بهذا الاسم لأن الحفل يتناول مشوار الفنان محمد منير، والذي صنع تاريخه بجهده وكفاحه.

ولهذا السبب سيشدو منير بباقة من أغانيه القديمة والحديثة التي تعكس مشواره الفني.

محمد منير

محمد منير هو مغني مصري مواليد 1954 بمحافظة أسوان، وتعلم في كلية الفنون التطبيقية، ومن المعروف عن منير أنه كان يحب الغنى منذ الصغر، حيث كان يغني لزملائه في الجيش.

وقدم منير في مسيرته الفنية 27 ألبوماً موسيقياً من أهمهم، “بنتولد، الفرحة، طعم البيوت، في عشق البنات”.