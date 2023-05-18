بالفيديو: القمة العربية بجدة.. بشار الأسد يتواجد بعد غياب 12 عام والسيسي أول الحاضرين

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مطار جدة اليوم الخميس للمشاركة في القمة العربية، حيث تم الإعلان في وقت سابق من قبل الرئاسة السورية عن نية الرئيس الأسد بالمشاركة في أعمال القمة، وهذه المشاركة تأتي بعد غياب دام 12 عامًا.

الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية#قمة_جدة#العربية pic.twitter.com/B8CxBSlAi0 — العربية (@AlArabiya) May 18, 2023

الرئيس السيسي أول الواصلين لحضور قمة جدة

وقد وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جدة ليكون أول القادة الذين وصلوا للمشاركة في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، ومن المتوقع أن يتوالى وصول قادة الدول العربية تدريجيًا إلى جدة، حيث ستشهد القمة لقاءات جانبية تجمع بين العديد من قادة وزعماء الدول العربية على هامش الأحداث الرسمية للقمة العربية.

تنظم المملكة العربية السعودية القمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، حيث تُعد هذه القمة مناسبةً لجامعة الدول العربية وقادة الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

في مدينة جدة، ستُعقد لقاءات جانبية اليوم وغدا الجمعة على هامش القمة العربية، حيث تتيح هذه الفرصة لقادة وزعماء الدول العربية التواصل وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعكس استضافة المملكة لهذه القمة العربية دورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزز التواصل مع قادة الدول العربية والتعاون المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز العلاقات العربية.

بشار الاسد في القمة العربية بجدة بعد غياب ١٢ سنة

ويشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عامًا بعد تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في عام 2011 بسبب الأزمة السورية.

وتعقد الدورة الـ 32 للقمة العربية في ظروف استثنائية يشهدها العالم والمنطقة بسبب الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية. التي تحتم على الدول العربية العمل على تطوير آليات التنسيق السياسي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تحقيق الرفاهية للشعوب والدول العربية، كما ستركز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين العرب، وتتطلب هذه التحديات تطوير آليات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي تحت مظلة جامعة الدول العربية.