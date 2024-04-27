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بالفيديو: اعتداء عنيف على محامية لبنانية أمام المحكمة

عبد الرحمن عياد
بالفيديو: اعتداء عنيف على محامية لبنانية أمام المحكمة

تعرضت محامية لبنانية لاعتداء شديد يوم الخميس على يد زوج موكلتها وآخرين، خارج محكمة في منطقة الشياح جنوب العاصمة بيروت.
وفورًا بعد الحادث فقد قدمت السيدة سوزي بو حمدان شكوى وتدخلت النقابة للمساعدة، بينما قام مخفر الطيونة بفتح تحقيق في الحادث.
وقد انتشر فيديو للواقعة عبر وسائل الإعلام العربية، يظهر المحامية اللبنانية وهي تتعرض للضرب والجرح في الشارع العام.
وفي أعقاب الحادث فقد أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت بيانًا استنكارًا للواقعة، أكد فيه تضامنه مع السيدة سوزي بو حمدان وأعرب عن استنكاره لاعتداء يهين كرامة المهنة.
وقد تحرك نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، على الفور وكلف مفوضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة القضية أمام الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وبناءً على ذلك سوف تتخذ نقابة المحامين في بيروت صفة الادعاء الشخصي إلى جانب السيدة بو حمدان، وقد أصدر المحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبد الله إشارة إحضار بحق المعتدين.
وفيما بعد فقد قام أحد المعتدين على المحامية بنشر فيديو اعتذار، وأعرب مهدي الموسوي في الفيديو عن ندمه واعتذاره لنقابة المحامين ونقيب المحامين فادي مصري والمحامية سوزي بو حمدان، وأوضح أن الضغوط النفسية والاجتماعية أدت إلى حالة انفعال غير سوية.

 

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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