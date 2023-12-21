بالفيديو… إسرائيل تزعم أنها عثرت على أنفاق جديدة بقطاع غزة وقالت إنها مركز قوة حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء أنه قد استطاع أن يسيطر على منطقة في وسط قطاع غزة بما في ذلك ساحة فلسطين، حيث تعيش وتعمل حكومة حركة حماس وقياداتها العسكريين، قائلا: إنها تعتبر “مركز قوة” للحركة.

أنفاق وسط غزة- المصدر: "صحيفة الوطن"

البنية التحتية لحركة حماس

ومن جانبه فقد صرح الجيش الإسرائيلي في بيان له قائلا:“ كان هذا المجمع، فوق وتحت الأرض، مركز قوة للأجنحة العسكرية والسياسية لحركة حماس”، وقد أضاف أن البنية التحتية العسكرية للحركة“ كانت توجد في المنطقة القريبة والتي توجد بها المتاجر التجارية والمباني الحكومية والمساكن المدنية كما أكد وجود تلك البنية بالقرب من مدرسة مخصصة للأطفال الصم”.

إسرائيل تعلن اكتشاف شبكة أنفاق "كبار مسؤولي" حماس |#شاهد_سكاي أعلن الجيش الإسرائيلي، اكتشافه شبكة أنفاق في مدينة غزة يستخدمها "كبار مسؤولي" حركة حماس. pic.twitter.com/reXvJvCGAr — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 21, 2023

وقد زعم جيش الاحتلال أن ساحة فلسطين تعتبر مركز شبكة الأنفاق الاستراتيجية لحركة حماس، وقد تم توصيلها بالبنية التحتية تحت الأرض في منطقة مستشفى الرنتيسي ومستشفى الشفاء التي تقعان بالقرب من الساحة، وقد عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على حد زعمهم على مكاتب متصلة بالمجمع وغرف مخصصة للاجتماعات ومساكن توجد تحت الأرض كما عثرت على ورشة عمل خاصة ببناء الأنفاق في مكان قريب.

مكاتب الزعماء

وقد صرح الجيش الإسرائيلي قائلا: إن المكاتب الخاصة بالزعيم السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، والرئيس العسكري للحركة، إسماعيل هنية يتصلان من خلال نفق تحت الأرض،

كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن السنوار، الذي قضى أكثر من عقدين في السجون الإسرائيلية قبل أن يتم إطلاق سراحه وكان ذلك خلال صفقة تبادل الأسرى التي تمت سنة 2011، هو الذي قام بتنسيق هجوم حركة حماس في يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي كان الشعلة الأولى المتسببة في الحرب على قطاع غزة، ومن جانبه فيقوم هنية خلال تلك الساعات بزيارة مصر للاجتماع مع وسطاء بشأن وقف محتمل لإطلاق النار والذي سيكون مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين تم احتجازهم في هجوم يوم السابع من أكتوبر.

وقد صرح الجيش الإسرائيلي قائلا: إن عملياته قد كشفت أيضا عن“ طريق نفق استراتيجي متصل ببنية تحتية مهمة أخرى تحت الأرض في قطاع غزة ”وتسمح تلك الأنفاق لكبار المسؤولين في حركة حماس بالقيام بعمليات هروب سرية وتسمح لهم أيضا بالتحرك بشكل آمن في مدينة غزة دون أن يتم اكتشافهم.