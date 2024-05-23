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بالصور: رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

عبد الرحمن عياد

رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من جميع الجهات الأربع، وهذه العملية تجرى سنوياً استعداداً لموسم الحج.

بالصور: رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

رفع ستار الكعبة استعداد للحج

أثنار رفع ستار الكعبة
أثناء رفع ستار الكعبة

 

رفع ستار الكعبة استعداد للحج
رفع ستار الكعبة استعداد للحج

 

وتتم عملية رفع ستار الكعبة بواسطة فريق من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

 

رفع ستار الكعبة استعداد للحج
رفع ستار الكعبة استعداد للحج


ويتم طي الستار المصنوع من الحرير الأسود الذي تحمل عليه آيات من القرآن الكريم إلى الأعلى، وذلك لحمايته من العبث، ولإتاحة الفرصة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، اتباعاً للتقليد السنوي.

رفع ستار الكعبة

 

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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