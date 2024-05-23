بالصور: رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من جميع الجهات الأربع، وهذه العملية تجرى سنوياً استعداداً لموسم الحج.

رفع ستار الكعبة استعداد للحج

وتتم عملية رفع ستار الكعبة بواسطة فريق من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.



ويتم طي الستار المصنوع من الحرير الأسود الذي تحمل عليه آيات من القرآن الكريم إلى الأعلى، وذلك لحمايته من العبث، ولإتاحة الفرصة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، اتباعاً للتقليد السنوي.