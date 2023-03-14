بالصور جونيور حفيد عمر الشريف يظهر بملابس نسائية وغضب من الجمهور المصري

قام جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، بمشاركة صورة لمتابعيه، وهو على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو “إنستجرام”.

وقد ظهر جونيور، حفيد عمر الشريف وكان يرتدي ملابس نسائية، مما جعل الجمهور المصري يغضب وينهال عليه بالتعليقات المنددة لما ظهر عليه، وقد رأى الكثيرون من المتابعين، بأن نشر مثل هذه الصورة تسئ للفنان والنجم الراحل عمر الشريف.

أبرز المعلومات حول حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة.

يدعونه بإسم عمر الشريف جونيور، وهو إبن طارق عمر الشريف، وجونيور حفيد عمر الشريف من مواليد نوفمبر سنة 1983، يبلغ عمره الآن حوالي 37 سنة.

تمت ولادته في كندا، وبلد الإقامة الحالية هى ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى بأن جونيور له أصول يهودية ترجع لأمه التي تدعى ديبي شريف، قام بالإعلان عن نفسه سنة 2014 أنه مثلي.

من الجدير بالذكر أن الفنان عمر الشريف وإسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب، وهو ممثل مصري إشتهر في السينما المصرية والعالمية، ومن أشهر أدواره العالمية هو بطولة كل من فيلم دكتور جيفاغو، وفيلم الفتاة المرحة، وفيلم لورنس العرب، وأشهر أفلامه العربية فيلم صراع في النيل، وفيلم إشاعة حب، وقد ترشح الفنان الراحل عمر الشريف لجائزة الأوسكار، كما حصل ايضا على ثلاث جوائز غولدن غلوب.