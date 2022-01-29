بالصور.. ثلوج “العاصفة هبة” تغطي سوريا ولبنان، والعاصفة “ياسمين” قادمة

تضرب عاصفة قوية ومنخفضات جوية متعاقبة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتتساقط الأمطار والثلوج بكثافة في كُلٍ من سوريا ولبنان، وبعد أيام من مرور العاصفة هبة حذَّرت الأرصاد الجوية اللبنانية من سلوك الطرقات الجبليّة فوق ال٨٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج و خطر الانزلاقات نتيجة تكون الجليد بتأثير من عاصفة جديدة ضربت لبنان حالياً وسميت هذه المَرَّة العاصفة ياسمين.

العاصفة ياسمين تقطع الطرق الدولية وتعزل عدداً من البلدات

وبعد أيام من مرور العاصفة هبة فوق البلاد، تضرب العاصفة ياسمين كلً من سوريا ولبنان حالياً، بينما أوضحت الأرصاد الجوية أنَّ تكوُّن الجليد على الطرقات وتشكل الضباب الكثيف سوف يشمل المناطق التي ترتفع 1000متر عن سطح البحر وما فوق، وشهدت كثير من المناطق في لبنان تساقطاً كثيفاً للثلوج في اليومين الماضيين ابتداء من ارتفاع 600 متر، ما عزل عشرات المناطق الجبلية، خصوصاً في البقاع وأقضية الشوف وعاليه وزحلة.

وانقطعت الطريق الدولية التي تربط غرب لبنان بشرقه، كما انقطعت معظم الطرق الأخرى التي تمر بمناطق يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

الحرارة أدنى من المعدل وسماكة الثلوج 70 سم.

وأكدت الأرصاد الجوية في سوريا استمرار المنخفض الجوي الممتد في طبقات الجو كافة والمرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة، مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 900 متر،

وأشارت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تستمر أدنى من معدلاتها بنحو /4-7/ درجات مئوية، مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح وخاصةً في المنطقة الجنوبية”.

وكانت الحكومة السورية قد منحت العاملين في الجهات الرسمية والقطاع العام الحكومي إجازة رسمية الأسبوع الفائت بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تضرب المنطقة والثلوج الكثيفة التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الطرقات في مختلف المحافظات السورية، حيث وصلت سماكة الثلوج في بعض المناطق إلى 70 سنتمتر.