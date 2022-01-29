بالصور.. الكويت تحتفي بالبطل الشاب “محمد العوضي” بعد رفضه التطبيع في دبي

لا يزال التطبيع مع الكيان الصهيوني مُستنكراً بشكل واسع في جميع الدول العربية والإسلامية، حيث انتشرت مؤخراً في شوارع الكويت صور لاعبِ التنس الكويتي محمد العوضي، الذي رفض مواجهة لاعب الكيان الصهيوني وانسحب من الدور نصف النهائي من بطولة كرة المضرب دون 14 عاما التي استضافتها مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

شكراً يا بطل

وتضمنت اللوحات صوراً للعوضي مرفقة بعبارة: “شكرا يا بطل” في بادرة تعكس تقديرا كبيرا لموقفه الذي لاقى استحسان الجماهير في الكويت والوطن العربي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بخطوة العوضي، التي جاءت رفضاً للتطبيع، واعتبروها مُكملة لمواقف دولة الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة أن تلك البادرة الشُجاعة قد ظهرت من فئة الشباب الواعد بشكلٍ وصفه متابعون بأنه يؤكد استمرار الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر الأجيال المختلفة، عكس ما كانت تروِج له بعض وسائل الإعلام.

دبي تستضيف بطولة “باول الدولية”

واستضافت دبي بطولة “باول الدولية” بكرة المضرب، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة (بينها دولة الكيان الصهيوني)، ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.