بالشورت والفانلة وفي المسجد.. فيديو واقعة مؤذن الكويت ينتشر كالنار في الهشيم فماذا حدث بالمسجد

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مؤذن في الكويت بالشورت والفانلة، أثناء رفعه الآذان في إحدى الصلوات، ويبدو أن شخصاً ما قام بتصوير المؤذن أثناء الآذان من الخلف، كما هو واضع بالفيديو المرفق بالخبر، ثم قام برفعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعدها انتشر الفيديو سريعاً.

فيديو واقعة مؤذن الكويت ينتشر كالنار في الهشيم

وأثار الفيديو المتداول غضباً واسعاً في الشارع الكويتي، وأكد البعض أنه يجب أن يكون قدوة وأن يكون في كامل زينته أثناء وجوده في بيت الله، إلا أن البعض دافع عنه، وكان من ضمن المدافعين عنه شخص يعرفه شخصياً، وشهد له بالأمانة والإلتزام وأكد أنه كان ينظف إحدى غرف المسجد، وجاء وقت الآذان، فذهب مسرعاً ليرفع الآذان، وحتى لا يقوم أي شخص آخر بالقيام بعمله الذي يتقاضى عليه أجر.

وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1 حيث رفع الأذان وهو يرتدي «شورت» وتحيله للتحقيق. pic.twitter.com/FeVFJ737Rg — المجلس (@Almajlliss) August 28, 2021

فيما رأى بعض النشطاء أن الأمر لا يقتضي كل هذه الضجة، مشيرين إلى أنه إذا صلى بهذه الحالة وبهذا الملبس فصلاته جائزة شرعاً طالما أنه يرتدي ملابس تستر العورة، وبالتالي فلا يوجد أي ضرر من آذانه بهذه الهيئة، خاصةً وأن الذي دفعه على ذلك هو حرصه على رفع الآذان في وقته وعدم تأخيره لحين ارتداء باقي ملابسه.

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وعقب انتشار فيديو مؤذن الكويت الذي كان يرتدي الشورت والفانلة، اتخذت أوقاف الكويت قراراً عاجلاً ضده، وقررت وقفه عن العمل بمسجد عبد الله بن جعفر الواقع بمحافظة الفروانية في الكويت، كما تم إحالته إلى التحقيق العاجل.