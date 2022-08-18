بالاسم ورقم الجلوس.. وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية تعلن نتائج التوجيهي

كشفت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان رسمي، اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، عن الانتهاء من إعداد نتائج التوجيهي 2022 عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنها ستعلن النتيجة ونتائج الوقت والمدة التي سترفق بها الرابط لطلاب الثانوية العامة في الأردن، موضحة الخطوات التي سيتبعها الطالب لمعرفة نتيجته من خلال الاسم ورقم الجلوس.

الانتهاء من تصحيح الاختبارات

وأوضحت وزارة التعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح اختبارات الثانوية العامة بجميع المحافظات، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي للطلاب والطالبات في جميع المدن بعد التأكد من جميع مراحل التصحيح والمراجعة وإجابات الطلاب في الامتحانات النهائية، مضيفة أنه يمكن للطلاب التحقق من النتائج من خلال الموقع الرسمي.

ومن جهته، قال وجيه عويس، وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، إنه تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 بجميع المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة ستتيح التحقق من النتائج من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس على رابطها الرسمي على الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022

ويقدم موقع «نجوم مصرية»، خدمة لطلاب الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بنشر خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بحسب ما ‘لنته الوزارة نفسها.

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي كالتالية:

زيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة .

اختيار تبويب نتيجة الثانوية العامة التوجيهي.

إضافة اسم الطالب ورقم الجلوس في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة البحث لعرض النتيجة.

أيضاً يوجد موقع آخر لعرض نتائج توجيهي 2022 عبر هذا الرابط .

وجاء عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022، كالتالي: