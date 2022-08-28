بالأسماء.. حملة “وجهني” والتعليم العالي الكويتية تهنئ الطلاب الـ44 المقبولين في خطة البعثات الخارجية

هنأت #حملة_وجهني، ووزارة التعليم العالي الكويتية، المقبولين في خطة البعثات الخارجية، وذلك لحملة الثانوية الإنجليزية، وحملة شهادة البكالوريا الدولية (IB/DP)، للعام الدراسي 2023/2022.

وانطلقت حملة “وجهني” بوزارة التعليم العالي في الكويت يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/10، وهي حملة إلكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة (انستغرام، تويتر)، وتشمل الحملة خطة كاملة بداية من التعريف بالبعثة، وكذلك إعلان خطة البعثات الخارجية، وإلى وقت إعلان النتائج الخاصة بالقبول، وكذلك التعريف بالشروط والإجراءات، وآلية التسجيل، كما تعمل الحملة على تخصيص أوقات محددة سلفا، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بموضوع البعثة.

أسماء 44 طالباً وطالبة تم قبولهم بالبعثات الخارجية

صرحت وكيل مساعد شؤون البعثات، والمعادلات، والعلاقات الثقافية، الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في دولة الكويت “فاطمة السنان” ببيان رسمي، قالت فيه، أنه تم اعتماد نتائج البعثات الخارجية لحملة شهادة الثانوية الإنجليزية، وحملة شهادة البكالوريا الدولية (IB/DP)، الصادرة من جنيف للعام الدراسي 2023/2022، وأن عدد الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم هم 44 طالب وطالبة في البعثة، وفيما يلي أسماء هؤلاء الطلاب.

حملة #وجهني#وزارة_التعليم_العالي

تهنئ المقبولين في خطة #البعثات_الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية وحملة شهادة البكالوريا الدولية(IB/DP) للعام الدراسي 2023/2022 للإطلاع على أسماء المقبولين يرجى الدخول على موقع الوزارةhttps://t.co/EBnbX6lpaw#التعليم_العالي#الكويت pic.twitter.com/yfbMEw7CJE — وزارة التعليم العالي (@mohe_kw) August 27, 2022

أولاً: الطلاب المبتعثون إلى المملكة المتحدة

أحمد صلاح داود الأحمد – طب بشري. أحمد عبدالرحمن أحمد العبيدلي – علوم كمبيوتر. إسماعيل علي مندني غنبر – صيدلة. بيبي يعقوب علي عبدالله – صيدلة. حمد عبدالرحمن صالح الصالح – هندسة كيميائية. حيدر علي هادي غلوم عبدالله – صيدلة. خالد محمد خالد العثمان الراشد – علوم كمبيوتر. رشا محمد مرزوق الشبو – صيدلة. سارة هشام عبدالرحمن العوضي – تصميم داخلي. سعود فيصل سعود الشطي – هندسة كيميائية. عبدالله وليد حسين جراق – طب بشري. عبدالله يعقوب محمود شمس الدين – طب بشري. علي حسن بارون عبدالرحيم – صيدلة. علي عادل سيد محمد فخرا – طب بشري. علي عبدالله علي الدابي – صيدلة. فارس خالد فيصل بدر العون – اقتصاد. فاطمة البتول عباس حسن عبدالله – صيدلة. فهد سليمان علي المفيدي – طب بيطري. فهد نواف فهد عبدالله العدواني – طب بشري. كوثر أحمد كاظم نصرالله – صيدلة. لولوة عادل عبدالحميد الحسن – صيدلة. محمد سعود مبارك العجمي – صيدلة. محمد فيصل محمد الهاجري – هندسة كيميائية. مها عبدالوهاب محمد جعفر آل رشيد – صيدلة. ناصر محمد مصطفى الصراف – طب بشري. نور عيسى جاسم المطيري – صيدلة. هاشم هيثم محمد عبدالرحيم – صيدلة. يوسف محمد غلوم دشتي – علوم كمبيوتر.

ثانياً: الطلاب المبتعثون إلى أستراليا

جود محمد سعد العدواني – طب بشري. دانة مشعل عبدالله عطا الله – طب بشري. نواف أحمد مطر المطيري – طب بشري.

ثالثاً: الطلاب المبتعثون إلى الولايات المتحدة الأمريكية

إبراهيم منصور إبراهيم صرخوه – هندسة كهربائية. بدر سعد محمد الشعيب – معمار. ريم سمير ناصر عبدالرضا – كيمياء حيوية. سامر طلال سالم محمد – هندسة طبية حيوية. عبدالله محمد علي رمضان – علوم كمبيوتر. فهد سعود فالح الرشيد – هندسة كمبيوتر. فيّ أنس ناجي سالمين – هندسة بيئــــية. مريم عبدالله حجي إبراهيم عبدالله الحمادي – هندسة معمارية. مريم عمار أحمد الوائل – تصميم داخلي. مهدي أحمد محمد حسين – هندسة كمبيوتر. نواف محمد نافع الرشيدي – هندسة كمبيوتر. هشام جمال محمد العنيزي – الأحياء.

وتم ابتعاث طالباً واحداً إلى دولة نيوزيلندا، ألا وهو الطالب: طارق وليد أحمد عبد الرحمن في مجال الأمن السيبراني.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي الكويتية، أطلق تغريدة تتحدث عن التخصصات المطروحة في خطة البعثات لهذا العام، وأكدت أنها تتماشى مع احتياجات، ومتطلبات سوق العمل.