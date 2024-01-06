تعرض اليوم الإعلامي المصري عماد الدين أديب شقيق عمرو أديب، لأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده في دبي، حيث كان يشارك في أحد المؤتمرات، وتم نقله إلى المستشفى على الفور عقب الإسعافات الأولية التي تمت.

باسم يوسف ينقذ حياة عماد أديب في دبي - صورة أرشيفية مصدرها جوجل

عمرو أديب يكشف التفاصيل

وكشف الإعلامي عمرو أديب الشقيق الأصغر لعماد الدين أديب، خلال برنامجه اليوم الحكاية على قناة mbc مصر، عن تفاصيل الواقعة.

حيث قال إن الإعلامي باسم يوسف كان متواجدا في نفس المكان، وتصادف وجوده في نفس اللحظة التي تعرض فيها شقيقه للأزمة القلبية.

وأضاف عمرو أديب أن الإعلامي الساخر باسم يوسف مارس مهنته الأساسية وهي الطب، حيث أنه بالأساس طبيب فأجرى الإسعافات الأولية لعماد الدين أديب، الأمر الذي ساعد في إنقاذ حياته.

أديب يشكر باسم يوسف

وأعرب عمرو أديب عن شكره وامتنانه لباسم يوسف على ما قدمه من إسعافات أولية لشقيقه، والتي ساعدت في إنقاذ حياته، رغم أنه على خلاف دائم مع باسم إلا أنه لن ينسى له هذا الموقف.