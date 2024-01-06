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باسم يوسف ينقذ حياة عماد أديب في دبي

حازم البنا

تعرض اليوم الإعلامي المصري عماد الدين أديب شقيق عمرو أديب، لأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده في دبي، حيث كان يشارك في أحد المؤتمرات، وتم نقله إلى المستشفى على الفور عقب الإسعافات الأولية التي تمت.

باسم يوسف ينقذ حياة عماد أديب في دبي - صورة أرشيفية مصدرها جوجل

عمرو أديب يكشف التفاصيل

وكشف الإعلامي عمرو أديب الشقيق الأصغر لعماد الدين أديب، خلال برنامجه اليوم الحكاية على قناة mbc مصر، عن تفاصيل الواقعة.
حيث قال إن الإعلامي باسم يوسف كان متواجدا في نفس المكان، وتصادف وجوده في نفس اللحظة التي تعرض فيها شقيقه للأزمة القلبية.
وأضاف عمرو أديب أن الإعلامي الساخر باسم يوسف مارس مهنته الأساسية وهي الطب، حيث أنه بالأساس طبيب فأجرى الإسعافات الأولية لعماد الدين أديب، الأمر الذي ساعد في إنقاذ حياته.

عماد الدين أديب وباسم يوسف- صورة أرشيفية

أديب يشكر باسم يوسف

وأعرب عمرو أديب عن شكره وامتنانه لباسم يوسف على ما قدمه من إسعافات أولية لشقيقه، والتي ساعدت في إنقاذ حياته، رغم أنه على خلاف دائم مع باسم إلا أنه لن ينسى له هذا الموقف.

باسم يوسف ينقذ حياة عماد أديب في دبي – صورة أرشيفية مصدرها جوجل
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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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