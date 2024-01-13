باستثمارات 12 مليون دولار.. شركة تبريد الإماراتية تقوم بتوقيع أول عقد لها في الهند

قامت شركة تبريد الإماراتية بعقد أول صفقة لتبريد المناطق في الهند باستثمار تصل إلى 12 مليون دولار.

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” الإماراتية، أول اتفاق لها لتبريد المناطق في الهند، باستثمارات تصل إلى حوالي 44.34 مليون درهم إماراتي ما يوازي (12.07 مليون دولار)، من خلال تحالفها المحدد مع شركة “تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة”.

تهدف لتطوير التبريد في الهند

ستقوم شركة تبريد من خلال هذا الاستثمار في المعرفة الخاصة بالألياف الضوئية الحالية للتبريد في مشروع “إنتيليون بارك”، والتي تغطي مساحة إجمالية معقولة حوالي 3.5 مليون قدم مربع، كما لا يوجد اختلاف بشأن الطلب على خدمات التبريد في المشروع.

يستهدف هذا المشروع الاستثمار في تطوير منطقة “إنتيليون بارك” الاقتصادية المملوكة لشركة تاتا للعقارات في شمال الهند، حسب بيان صادر عن شركة تبريد في سوق دبي المالي.

وتتوقع وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية، ارتفاع الطلب على التبريد بمقدار حوالي 8 أشخاص حتى عامي 2037-2038، وأن تزيد نسبة التبريد بنسبة ما يقارب 45% من الطلب على الطاقة في جميع أنحاء الهند بحلول عام 2050، حسب البيانات الصادرة عن الوزارة.

شركة تبريد الإمارات

تأسست شركة التبريد في الإمارات في عام 1998، وتمتلك 86 محطة تبريد، وتشمل خدمات تكييف متوسطة تعتمد على توفير استهلاك الطاقة، وتخفيض التكلفة، وتقليل الضرر على البيئة، لتتمكن من منافسة المشاريع الرئيسية والمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفعت أرباح الإمارات إلى 168.6% في الربع الأول من العام الحالي 2024 إلى 263.4 مليون درهم إماراتي ما يوازي (64.36 مليون دولار) مقابل 88 مليون درهم إماراتي ما يوازي (23.96 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام السابق 2023.