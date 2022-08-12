اِستمرار تذبذب الكهرباء على أهالي قرية كفر الترعة الجديد، التابعة لمركز شربين، محافظة الدقهلية

تضرر الأهالي في قرية كفر الترعة الجديد التابعة لمركز شربين، محافظة الدقهلية، من اِنقطاع المياه والكهرباء بشكل دائم، وعدم قدرتهم على اِستكمال حياتهم اليومية، حيث توجه أحد الأشخاص المدعو:- ناجي عبدالرؤف شحاته والنائب عن الأهالي في قرية كفر الترعة الجديد، بتصعيد شكوى ضد شركة شمال كهرباء الدلتا لوزير الكهرباء

مُنتظرون حلاً لمُشكلتهم حيث نصت الشكوى على الآتي:-

” سيادة الوزير تعتبر الكهرباء من الأمور الهامة والضرورية، التي لا يستطيع الإنسان التخلي عنها أو الإستغناء عليها. حيث تشكل من الضروريات في حياتنا اليومية، والتي تعتبر من المتطلبات التي يحتاج إليها كل مواطن ، والتي واجب على الدولة توفيرها لكل منطقة ولكل بيت، حيث أصبحت جزء لا يتجزء من حياتنا اليومية، وصعب الإستغناد عنها حيث دخلت الكهرباء وبقوة. في كل اِستخداماتنا اليومية ، والتي بالكاد لا نستطيع أن نتخلى عنها ولو ليوم واحد، حيث دخلت كل الأجهزة التي نستخدمه اليوم على التطور والتقدم بشكل متسارع في جميع المجالات، ولها فوائد كثيرة لا يمكن انكارها ، أو الاستغناء عنها. إن من جميل القول وعاطره أن نشكر من يستحق الشكر، ونقوم بتقدير من في حقه التقدير فرض واجب، فاقبلوا منا عميق الشكر وكل التقدير وأطيب التحية وأزكاها وبمتابعة سيادتكم الجادة لكل القضايا والشكاوى التي تصل إليكم واضحة للعيان، عبر تسليمنا لكم أي شكوى ضد شركة الكهرباء كل هذا وغيره دليل على حكمة التصرف، وكفاءة القيادة، والحرص على تحمل المسؤولية الكاملة، والقيام بها على أكمل وجه، خدمة للمواطن والوطن العريق.

سيدي الفاضل:- وزير الكهرباء

ترتبط مشكلتي بارسال العديد من الشكوى من التذبذب المتواصل للتيار الكهربائي في المنطقة وهذه المشكلة أزعجتنا كثيراً، لأنها من المؤكد أدت إلى تلف الاجهزة بسبب المشكلة الفنية في تيار الكهرباء، زادت نسبة التذبذب في الأونه الاخيرة بشدة . اذا حصل ضعف قوي، وتبعه اندفاع قوي جدًا في راجع التيار الكهربائي مما سبب مشاكل كبيرة حيث تلفت أكثر من ثلث الاجهزة بسبب المشكلة الكهربائية لهذا يا سيدي – فإني أحمل هذه الوحدة كامل المسؤولية عما حدث في الاجهزة من التلف ومطلبي واضح يتجسد في ثبات التيار ، لأن الاجهزة تلفت بسبب اِستهتارهم على الرغم من نداءاتي المتكررة لهم بحل مشكلتي دون جدوى.

سيدي المدير:-

اطمح من معالي سيادتك عبر تقديم نموذج شكوى ضد شركة الكهرباء إلى إيجاد حل مناسب، والأمل فيكم وبكم، حماكم الله من كل سوء، ودمتم في رعاية الله وحفظه

وتقبلوا منا أطيب الشكر والعرفان.

مقدمة الشكوى:- أهالي منطقة التابعة لمحول جستر بكفر . لجديد-شربين- الدقهليه

رقم بطاقة / ٢٦٣١٠١٧١٢٠٠١٥٣

قم الهاتف /۰۱۰۲۳۳٦۷۰۳۷

التاريخ الخميس الموافق ۲۰۲۲/۸/۱۰

التوقيع:- أهالي المنطقة