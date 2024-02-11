تعرض مبنى في مدينة فاس بالمغرب لانهيار مأساوي مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقد كان المبنى مكونًا من ثلاثة طوابق وموجود في المدينة العتيقة بفاس، وقد حدث الانهيار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت المنطقة في الساعات الأخيرة.

انهيار مبنى في مدينة فاس بالمغرب يؤدي إلى وفاة 5 أشخاص

وتجري حاليًا جهود إنقاذ مستمرة لإنقاذ الناجين تحت الأنقاض وتعمل فرق الإنقاذ بجد لهذا الغرض.

وقد تم تنشيط السلطات المحلية في جميع أحياء المدينة العتيقة بفاس للتعامل مع هذا الحدث الكارثي.

وقد فتحت السلطات المغربية تحقيقا للكشف عن ظروف الحادث وأسبابه، وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة في هذا الحادث المأساوي.

ووفقًا للتقارير فقد تم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى الإقليمي في فاس، وتعد هذه الخطوة جزءًا من إجراءات التحقيق والتشريح لتحديد أسباب الوفيات وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا.