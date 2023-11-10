تعرضت اليمن الدولة التي تعاني من الصراع المستمر لانقطاع في خدمات الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة وذلك دون توفير تفسير واضح للأسباب وفقًا لمؤسسات رصد خدمات الإنترنت.

انقطاع خدمات الإنترنت في اليمن

وقد بدأ الانقطاع في وقت مبكر من صباح الجمعة حيث توقفت خدمات المؤسسة العامة للاتصالات باليمن (يمن نت) وهي المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لحوالي عشرة ملايين مستخدم وتخضع لسيطرة الحوثيين.

وقد أفاد مرصد (نت بلوكس) الذي يراقب وصول الإنترنت حول العالم وشبكة (كلاود فلير) الدولية لخدمات الإنترنت بأن الخدمة قد توقفت في اليمن ولم يتم توضيح سبب هذا الانقطاع.

وقد أعلنت (كلاود فلير) أن البيانات المتوفرة لديها تشير إلى تأثر خدمات الاتصالات على المستوى الوطني أيضًا.

ولم يتم الاعتراف بانقطاع الخدمة من قبل الحوثيين أو المسؤولين اليمنيين في قطاع الاتصالات حتى الآن.

ويتم تأمين خدمة الإنترنت في اليمن من خلال كابل بحري يُعرف باسم (فالكون) والذي يصل اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر ويتم تشغيله بواسطة شركة (تيليمن).

وهناك نقطة هبوط أخرى لكيبل (فالكون) في ميناء الغيضة في شرق اليمن ولكن غالبية سكان اليمن يعيشون في الجزء الغربي من البلاد على ساحل البحر الأحمر، ولم ترد شركة (جي سي إكس) المسؤولة عن تشغيل كابل (فالكون) للتعليق على الحادث.

ويأتي هذا الانقطاع بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة استهدفت إسرائيل في إطار حملة غارات جوية وهجوم بري استهدف حركة حماس في قطاع غزة.