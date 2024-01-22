انفجار لغم يودي بحياة 10 مدنيين في ولاية نهر النيل بالسودان

قتل عشرة مدنيين في ولاية نهر النيل بالسودان الشمالي نتيجة لانفجار لغم أرضي في حافلة كانت تقلهم وفقًا لمسؤول طبي.

وقد صرح مسؤول لوكالة فرانس برس بأن (عشرة مدنيين قتلوا جراء انفجار لغم في حافلة كانت تنقلهم من منطقة شرق الجزيرة إلى مدينة شندي في ولاية نهر النيل) والتي تبعد 150 كيلومترًا شمال العاصمة الخرطوم.

الحرب في السودان

ويُعتبر هذا الحادث الأول منذ بدء المعارك في البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023.

وفي الأسبوع الماضي فقد تم تداول تحذير على وسائل التواصل الاجتماعي يُنسب للجيش السوداني، حيث جاء فيه ( تم إنشاء تجمعات دفاعية محصنة بألغام أرضية عالية الحساسية ومزودة بمتفجرات عن بُعد في منطقة شندي، ونُحذر الجميع من أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق).

وفي الأسبوع الماضي فقد امتدت المعارك إلى جزيرة مروي، وهي موقع محمي مدرج في قائمة التراث العالمي، والتي تقع في ولاية نهر النيل في شمال السودان.

وقد نقلت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية عن مصادر موثوقة وصور وفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك معركة حربية وقعت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما يعرض هذه المواقع للتخريب والدمار والنهب والسرقة.

وتشير إحصائيات (منظمة مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها) (أكليد) إلى أن الحرب في السودان أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

وقد أدى النزاع إلى نزوح حوالي 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها وفقًا للأمم المتحدة.