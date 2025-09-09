أخبار عربية

عاجل : انفجارات في الدوحة وعملية اغتيال لقادة في حماس

أحمد المدبولي

شهدت العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل دوي عدة انفجارات ضخمة وفق ما أفادت به مختلف وسائل الإعلام.

 

شهود عيان أكدوا رصد تصاعد أعمدة دخان في سماء “حي كتارا” بالعاصمة القطرية، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

 

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية “12” نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الانفجار في الدوحة كان يستهدف محاولة اغتيال طالت مسؤولين بارزين في حركة حماس.

الهجوم ووفق مصادر اسرائيلية رسمية استهدف خليل الحية القيادي فى حماس، وأنباء غير مؤكدة عن استهداف خالد مشعل.

 

ولم تصدر السلطات القطرية حتى الآن أي تعليق رسمي حول طبيعة الانفجارات أو حقيقة ما تردد بشأن محاولة الاغتيال.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


