انتحار الطبيبة الأردنية “ميرنا عصفور”

انتحار فتاة أردنية تُدعى ميرنا عصفور، ابنة الدكتور محمد عصفور أخصائي النسائية والتوليد، والتي كانت تعمل طبيبة تخدير في مستشفى الجامعة الأردنية، وقد كانت تبلغ من العمر 37 عامًا، حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق التاسع من مستشفى الجامعة، مما أدى لتعرضها إلى كسور متعددة ونزف شديد تسبب بالوفاة.

وتم نقل الجثة للطب الشرعي في المستشفى بأمر من المدعي العام، حيث جرى تشريحها من قبل رئيس الطب الشرعي الدكتور عماد العبد اللات والدكتور حسن عبد الرحمن والدكتورة أسماء الشايب وبحضور والد الطبيبة المتوفية، قالت أخصائية طب الأسرة، وعضو مجلس نقابة الأطباء “المستقيل”، الدكتورة فرح شواورة، “ألقت زميلتنا بنفسها من سطح مستشفى عملت فيه آلاف الساعات تاركة وراءها المئات من الزملاء يعانون من الضغوط والحقوق المنقوصة.. المئات يعملون ضعف ساعات العمل المطلوبة و بأجر زهيد أو بلا أجر”.

وأضافت، “إذا لم يفتح ملف الأطباء المقيمين وأجورهم وساعات عملهم وحقوقهم على مصراعيه اليوم.. متى يفتح؟!.. رحم الله زميلتنا ورحم زملائنا ممن لاقوا حتفهم على الطرقات بعد مناوبات مضنية تمتد 36 ساعة.. ورحمنا جميعاً في وطن لا يكرم أبناءه”.