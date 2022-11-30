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“روح الاتحاد” موعد إجازة الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي 51 “دام عزك ياوطن”

أمل ناجي

يعد اليوم الوطني الاماراتي إجازة رسمية للاحتفال بذكري تأسيس الاتحاد عام 1971، وقد تم الإعلان عنها في الدستور الإماراتي كما تم اعتماد شعار “روح الاتحاد” وذلك من أجل تعزيز وتذكير الجميع بهذا اليوم المميز، كما تم تعميم هذا الشعار الذي تم تصميمه بواسطة رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن خلال المقال سوف نتعرف على التفاصيل.

موعد الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي 51

الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي 51

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موعد اليوم الوطني الاماراتي

يتم الاحتفال في كل عام بيوم الاستقلال في الإمارات، وبالتالي فقد أعلنت الحكومة بالإمارات عن الموعد الذي سيوافق تاريخ يوم الثاني والثالث من ديسمبر 2023، وسوف تصادف تلك الإجازة أول يوم من شهر ديسمبر أي سوف تكون ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس حتى يوم السبت المقبل، أي يكون من يوم 1 ديسمبر حتى يوم 3 من ديسمبر 2023.

اليوم الوطني للإمارات 51

احتفالات يوم الاستقلال الاماراتي51

يقوم الكثير من المواطنين بالاحتفالات المختلفة بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين في الإمارات، وجاءت طرق الاحتفال كالتالي:

اليوم الوطني للإمارات 51

  • الذهاب إلى جزيرة ياس ( وتقوم جزيرة ياس بتوفير عطلة بها الكثير من التجارب المتميزة والتي تكون تحت باقة الإقامة واللعب المختلفة، حيث أنها توفر تجارب مشوقة للغاية).
  • يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى دبي فيسفتال سيتي مول.

  • الذهاب أيضا إلى القرية العالمية ومشاهدة كافة الأماكن الممتعة.
  • الذهاب إلى ذا بوينت.
  • كما يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى مدينة إكسبو والتي تعد من أكبر المدن التي تحتوي على الكثير من الأماكن الترفيهية.

  • الذهاب إلى ساحة الوصل والتي تعتبر من أشهر الأماكن في الإمارات.
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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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