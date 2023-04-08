” الوجبة 9 ” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق pdf

في ظل الظروف الحالية قامت الحكومة العراقية بتقديم الكثير من الدعم للمواطنين العراقيين داخل العراق، وكان من ضمن هذا الدعم تقديم الوجبة التاسعة للمواطنين الذين تتوافر لديهم كافة الشروط التي قامت الرعاية الاجتماعية بالإعلان عنها، والآن لنتابع سويًا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الدعم.

ما هي أهداف الرعاية الاجتماعية؟

وزارة الرعاية الاجتماعية تهتم بتقديم العديد من المساعدات للمواطنين العراقيين؛ لتحسين أوضاعهم المعيشية وقامت بتقديم دعم الوجبات منذ جائحة فيروس كورونا واستمر هذا الدعم حتى الآن بسبب الأحوال الاقتصادية العالمية التي حدثت، وأثرت بالفعل على أسعار جميع المنتجات بشكل عام.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة؟

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للحصول على الوجبة التاسعة 2023 في بغداد والكوفة والبصرة وجميع محافظات العراق الأخرى تكون بصيغة pdf، ويمكن تحميلها والبحث عن اسم الشخص المتقدم فإذا وجد الاسم حينها يدرك أنه أصبح من مستفيدين هذا الدعم.

منصة مظلتي للاستعلام عن الوجبة 9

قامت وزارة الرعاية الاجتماعية العراقية بالإعلان عن طرق الحصول على أسماء المشمولين للحصول على الوجبة التاسعة العراقية، وهي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الرعاية الاجتماعية أو من خلال منصة مظلتي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى م نصة مظلتي الرسمية

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

تحميل كشف باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf.

البحث عن اسم الشخص المتقدم لمعرفة إذا كان من المشمولين أم لا.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

قامت وزارة الرعاية الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق، ومن ضمن هذه الشروط التالي: