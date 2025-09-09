عاجل : أول تعليق من قطر بعد الهجوم الاسرائيلى على الدوحة

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية تضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، واصفة إياه بـ”الجبان” و”الإجرامي”.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، إن الاعتداء يمثل انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين القطريين والمقيمين على أراضي الدولة.

وأكد الأنصاري أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة السكان والمناطق المحيطة.

كما شدد على أن الدوحة لن تتهاون مع ما وصفه بالسلوك الإسرائيلي “المتهور”، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا مسؤوليته عن العملية، مشيراً إلى أن الضربة الجوية نُفذت بدقة ضد قادة من حركة حماس في الدوحة، وفي مقدمتهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت بالتنسيق مع جهاز الشاباك في إطار ما وصفته بـ”استهداف قيادة حماس”.