المملكة تدعم منظمة الأونرا بقيمة 2 مليون دولار لتقديم الدعم والإغاثة لفلسطين
قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مساهمة بقيمة مليوني دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بهدف مواصلة تقديم الخدمات الإغاثية وتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، وتم تقديم هذه المساهمة من خلال تسليم السفير السعودي في الأردن “غير المقيم” في دولة فلسطين نايف بن بندر السديري لوكالة “الأونروا”، هذا الدعم يمثل التزامًا سنويًا من المملكة العربية السعودية لدعم الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق.
الأونرا ترحب بدعم المملكة
رحبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) بتبرع بقيمة 2 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لدعم برامج وعمليات الوكالة في المنطقة، تم إجراء مراسم تسليم التبرع في السفارة السعودية في عمان.
سلم السفير @naif63_2، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين @UNRWA فيليب لازاريني @UNLazzarini، شيكاً بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة ٢ مليون دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. pic.twitter.com/k5dnq99vvV
— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) October 15, 2023