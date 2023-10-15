المملكة تدعم منظمة الأونرا بقيمة 2 مليون دولار لتقديم الدعم والإغاثة لفلسطين

قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مساهمة بقيمة مليوني دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بهدف مواصلة تقديم الخدمات الإغاثية وتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، وتم تقديم هذه المساهمة من خلال تسليم السفير السعودي في الأردن “غير المقيم” في دولة فلسطين نايف بن بندر السديري لوكالة “الأونروا”، هذا الدعم يمثل التزامًا سنويًا من المملكة العربية السعودية لدعم الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق.

المملكة تدعم وكالة الأونرا بقيمة 2 مليون دولار- مصدر الصورة: الصفحة الرسمية للوكالة على تويتر

الأونرا ترحب بدعم المملكة

رحبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) بتبرع بقيمة 2 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لدعم برامج وعمليات الوكالة في المنطقة، تم إجراء مراسم تسليم التبرع في السفارة السعودية في عمان.