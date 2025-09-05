المملكة العربية السعودية ولبنان تحبطا محاولة تهريب مخدرات بـ15مليون دولار

كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أنه تم إحباط محاولة تهريب أكبر كمية كوكايين متجهة من البرازيل إلى بيروت كما كشف أن إجمالي قيمة العملية التى أحبطت بالتعاون مع الداخلية السعودية بلغت نحو 15 مليون دولار.

جهود السلطات الأمنية

حيث تم التنسيق بين السعودية ولبنان في إطار مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن معلومات الأمن العام في السعودية أدت إلى ضبط شحنة مخدرات مؤكدًا أن التعاون الدولي بين البلدين احبط شبكات تهريب المخدرات مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك محاولات تهريب اخرى لضبط شبكات المخدرات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

حيث أن السلطات الأمنية قامت بإحباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين قادمة من البرازيل بإتجاه بيروت حيث أنها كانت مخبأة في شحنة عبوات زيوت نباتية عقب معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات لنظيره في لبنان.

احباط محاولة تهريب 125 كيلو جرامًا من الكوكايين

كما صرح العميد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أنه من خلال المتابعة الأمنية بشكل تتبعي لأنشطة الشبكات الإجرامية تبين أنها شبكة تمتهن تهريب المخدرات للجهاز النظير في لبنان، حيث أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب 125 كيلو جرامًا من مادة الكوكايين.

كما أكد المتحدث الأمني أن السعودية مستمرة في متابعة العمليات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن.