المملكة العربية السعودية توقع مذكرة تفاهم بمنح سوريا 650 ألف برميل نفط خام

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد ووزير الطاقة بالجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير يوقع مذكرة تفاهم بمنحة لإمداد سوريا بـ1,56 مليون برميل من البترول الخام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل ووكيل وزارة الطاقة للشئون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز المهندس ماجد العتيبي وذلك بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز.

أهداف المنحة

وتستهدف المنحة مجموعة من الأهداف الأساسية وهي:

تشغيل المصافي السورية.

تحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية لدعم تنمية الاقتصاد.

مواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا لنمو القطاعات الحيوية فيها.

دعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

كما تعكس المنحة جهود المملكة العربية السعودية للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

كما قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السعودي سلطان المرشد أن إمداد سوريا بالنفط الخام يأتي لدعم الاقتصاد، كما أضاف أن الإتفاق مع سوريا امتداد لدعم الشعب السوري.

كما أوضح الوزير السوري أن الإتفاق مع السعودية بشأن النفط الخام سيساعد بالتنمية الإقتصادية، كما قال “نشكر السعودية على توفير مليون و650 ألف برميل نفط خام”.

اتقافية 6 مذكرات في مجالات الطاقة المختلفة

ومن المقرر أن تستخدم البراميل لتشغيل مصفاة بانياس قرب الساحل السوري لعدة استخدامات، أبرزها توفير الوقود للمركبات، وضمان استدامة عمل المصفاة.

وفي اغسطس الماضي وقعت السعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من شركات السعودية و وزارة الطاقة السورية على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض دمشق الدولي.

كما تشمل هذه الإتفاقية والمذكرات التي تم توقيعها بإشراف من وزارة الطاقة السعودية مجالات متعددة تُسهم في دعم وتطوير قطاع الطاقة السوري.

ووقعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين بطاقة تصل إلى 1000 ميجاواط، إضافة إلى تطوير محطات لطاقة الرياح إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاواط وفق وكالة الأنباء السعودية واس.