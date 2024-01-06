الممثل اللبناني فادي إبراهيم يعاني من أزمة نفسية حادة بعد بتر ساقه.

يعاني الممثل اللبناني “فادي إبراهيم” من أزمة نفسية حادة، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير واضطر الأطباء إلى بتر ساقه بسبب مرض السكري. وكانت حالته الصحية قد تدهورت منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أنه دخل المشفى بسبب مرض السكري، وقد طلبت نقابة الممثلين في لبنان في ذلك الوقت من أعضائها التبرع له بالدم.

وازدادت حالته الصحية سوءًا بشكل كبير بعد أن أصيب بالتهاب في الدم بسبب جلسات غسيل الكلى التي كان يخضع لها، ويواجه الآن خطر فقدان أعضاء أخرى في جسمه. ووجه الفنان رسالة لمحبيه وأصدقائه عبر نقابة المهن التمثيلية في لبنان، شكر فيها النقابة على دعمها ومتابعتها لحالته الصحية منذ البداية.

وكان الممثل فادي إبراهيم قد بدأ التمثيل في فرقة الكشاف المدرسية التي كانت تنظم اسكتشات ومسرحيات في عام 1979، وكان أول مسلسل له هو “المتوحش” في عام 1980، حيث قدم شخصية أجنبية بسبب ملامحه الأجنبية. ومن ثم شارك في العديد من الأعمال، منها “مع الأطباء العرب”.

وبجانب تمثيله، فقد عمل أيضًا مترجمًا للعديد من الأفلام الوثائقية على تلفزيون لبنان.

ووفقًا لوسائل الإعلام اللبنانية، فقد تم بتر ساق الفنان فادي إبراهيم، وتوقفت إحدى الكليتين عن العمل بشكل كامل، بينما تعمل الكلية الأخرى بشكل ضعيف جدًا، ويحاول الأطباء بذل قصارى جهدهم لإنقاذ الكلية الأخرى والحفاظ على ساقه الأخرى. والجدير بالذكر أن الفنان اللبناني يبلغ من العمر الآن نحو 67 عامًا، وهو من مواليد 13 إبريل 1956، من أب لبناني وأم أسترالية.