الملكة رانيا تنشر صور جديدة من حفل زفاف الأميرة إيمان (فرحة استثنائية)

لقطات جميلة وفرحة استثنائية شهدها حفل زفاف الأميرة إيمان نجلة العاهل الأُرْدُنّيّ عبد الله الثاني بن الحسين والذي أقيم يوم الأحد الماضي 12 مارس 2023 والموافق 20 شعبان 1444 هجريا.

وكانت عائلة الأميرة قد شاركت بعض الصور المميزة من حفل الزفاف مع كلمات دافئة وجميلة معبرين بها عن الفرحة التي تسكن بداخلهم بعد زواج الأميرة من رجل الأعمال الفنزويلي جميل ألكساندر بعد خطوبة استمرت 8 أشهر.

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وقد نشرت والدة الأميرة عدد من اللقطات لحفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على منصة الصور والفيديوهات القصيرة انستقرام، كما شارك ولي العهد الأمير حسين عبد الله كذلك بعض الصور من حفل الزفاف مرفقة بكلمات من القلب عبر بها عن سعادته بزفاف الأميرة إيمان شقيقته.

صور جديدة من حفل زفاف الأميرة إيمان

وهي الصور التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية بين المستخدمين الذين نشروا مباركات للأميرة بهذه المناسبة مهنئين العائلة الملكية بِرُمَّتها.

وجدير بالذكر أن جميل الكساندر زوج الأميرة إيمان هو رجل أعمال فنزويلي ذو أصول يونانية، ولد في كاراكاس (عاصمة فنزويلا) ولكنه كان يقيم في نيويورك، ولد جميل سنة 1994 ويبلغ من العمر 29 سنة، يعتنق الديانة الإسلامية وله من الأشقاء أليكسيا و أليخاندرو.

يحمل شهادة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يهتم الكساندر بهذا المجال وعمل بالفعل في عدة شركات مثل AMARLA و Outbound Ventures (عمله الحالي).

كانت خطوبته من الأميرة إيمان نجلة الملك الأُرْدُنّيّ عبد الله الثاني بن الحسين في تاريخ يوم 5 يوليو 2022 ميلاديا، أما حفل الزفاف فقد عُقد فعلًا في 12 مارس 2023 بحضور العائلة الملكية وعائلة جميل الكساندر أيضا.