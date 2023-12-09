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المغرب ينضم إلى تحالف دولي للتخلص من الفحم

عبد الرحمن عياد

أعلن المغرب يوم الجمعة عن انضمامه إلى تحالف دولي يهدف إلى التخلص التدريجي من الفحم وذلك مع التزام الرباط بتأمين أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات السبع المقبلة.

المغرب ينضم إلى تحالف دولي للتخلص من الفحم

كوب 28 مؤتمر تغير المناخ والإعلان عن خطة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

ويضم تحالف دعم التخلي عن الفحم حاليًا 60 حكومة جميعها تتطلع إلى وقف استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وقد أعلن التحالف سابقًا انضمام الولايات المتحدة والإمارات وجمهورية التشيك وقبرص وجمهورية الدومينيكان وأيسلندا وكوسوفو ومالطا والنرويج إليه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28.

وقد أكد التحالف أن المغرب سيعمل معه لوضع خطة للتخلص التدريجي من الفحم دون تحديد مواعيد نهائية.

وتعتمد حوالي 70% من إمدادات الكهرباء في المغرب على الفحم بينما تشكل الطاقة المتجددة حاليًا 20% من إنتاج الكهرباء وذلك وفقًا للأرقام الرسمية.

وتهدف المملكة المغربية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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