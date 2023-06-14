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المغرب تستقبل أعمال الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب الأربعاء المقبل

آياتي خيري

قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المملكة المغربية ستستقبل أعمال الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب يوم الأربعاء المقبل.

المغرب

ومن المقرر أن يبدأ التحضير للدورة الوزارية للمجلس باجتماعات الدورة (17) للمكتب التنفيذي، والدورة (99) للجنة الدائمة للإعلام العربي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

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وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية إلى الاجتماعات في تصريح له اليوم، إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستناقش وثائق العمل التي جهزتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام، لتُرفع إلى المكتب التنفيذي، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري.

وأشار خطابي إلى أنه ستتصدر أجندة الاجتماعات مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، فضلاً عن تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.

وتابع السفير خطابي أن الدورة الجديدة ستشهد إستعراض أنشطة بعثات ومراكز جامعة الدول العربية، وتقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية والقضايا التنظيمية التي تهتم بتطوير العمل الإعلامي المشترك، بجانب مناقشة وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب.

ونوه إلى أنه سيتم في هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بتشكيلته الجديدة، كما ستُعقد على هامش الدورة ندوة دولية حول القدس بمشاركة نخبة من الشخصيات والأكاديميين والمختصين والإعلاميين.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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2 تعليقات
  1. fjjdd3112@gmail.com يقول

    fjjdd3112@gmail.com

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  2. غير معروف يقول

    قصي عبد الحسن يسر البصره

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