المطرب “أحمد سعد” يغنى تتر مسلسل العمدة لمحمد رمضان

يستمر المطرب الصاعد أحمد سعد تألقه في مجال الغناء، حيث يقدم هذا العام تتر المسلسل العربى “العمدة” لمحمد رمضان، والمقرر تقديم عرضه في شهر رمضان المقبل على واحدة من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من ناحية أخرى كما يعلم جمهور الفنان أحمد سعد أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المطرب أحمد سعد تتر مسلسل للفنان محمد رمضان، فقد قام بتقديم تتر مسلسل “البرنس” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل سنتين، بالإضافة إلى تقديم بعض الأغانى التى كانت من ضمن أحداث حلقات المسلسل، والذى حقق نجاح باهر على المستوى المحلى والعربى.

وقدم المطرب أحمد سعد أغنية رومانسية جديدة عنوان كلماتها “قادر أكمل”، وكانت بمناسبة الإحتفال بعيد الحب، وتتكلم معانى الأغنية عن مدى تعلق العاشق وإرتباطه بمحبوبته، التى تؤيده وتشجعه وتسانده، ويوصف جمال عيونها بأنه طوق النجاة، ويؤكد أنها هى نصفه الآخر فى مشوار حياته، وهى من تفهمه وتحبه وتعشقه، ومن قبل أن يلتقى بها عمره لم يكن محسوب.

نبذة عن مسلسل العمدة.

مسلسل “العمدة” المقرر عرضه فى رمضان القادم بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة زينة، الفنانة هالة صدقى، الفنانة إيمان العاصى، الفنانة مى كساب، الفنانة منة فضالى، الفنان أحمد داش، مع الفنان بيومى فؤاد، والفنانة فريدة سيف النصر، والفنانة سلوى عثمان، والفان منذر رياحنة، والفنان عصام السقا، والفنان جورى بكر، والفنان طارق النهرى، والفنان مجدى بدر، والفنان أحمد فهيم، والفنان أحمد عبد الله، والفنانةلمى كتكت، والفنانة إحسان الترك ومجموعة كبيرة من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى وقام بعمل السيناريو والحوار مهاب طارق والعمل من إنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

المطرب أحمد سعد

المطرب أحمد سعد علي سيد، فنان مصري، ولد في 21 أغسطس عام1981، قام بتقديم العديد من أغانى الأفلام التى لاقت نجاح كبير، وكان من ضمن هذه الأفلام، فيلم الشبح وفيلم دكان شحاتة، وهوأخو الممثل عمرو سعد، وشارك المطرب أحمد سعد بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية كان من ضمن الأعمال التى شارك فيها مسلسل احنا الطلبة سنة2011.