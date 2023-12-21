المحكمة المدنية في دبي تلزم مستشفى خاص بدفع 7 ملايين لمريضة خضعت لـجراحة غير مطلوبة

قامت المحكمة المدنية في مستشفى دبي مستشفى بإلزام طبيب بدفع مبلغ سبعة ملايين درهم لامرأة (عربية)، ومليون درهم لزوجها، وذلك بعد انتهاء لجنة المسؤولية الطبية من تقريرها إلى أن «الطبيب المدعى عليه ارتكب خطأ جسيماً، بسبب الإهمال الشديد في اتخاذ الإجراءات الطبية».

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وقام المدعيان برفع دعوى ضد شركة التأمين والطبيب والمستشفى الخاص، طلبا فيها تعويضاً قيمته 17 مليوناً و750 ألف درهم وذلك بالتضامن عن خطأ طبي ارتكبه الأخير، وهو عبارة عن إجراء جراحة غير مطلوبة للمريضة، لكن المحكمة رفضت الدعوى ضد شركة التأمين «لرفعها على غير ذي صفة».

وحسب أوراق الدعوى، قال الطبيب أنه تلقّى موافقة خطية على إجراء تلك الجراحة من شركة التأمين، على الرغم من كونه الطبيب المعالج، الذي حدد منذ البداية العمليات الجراحية التي تحتاج إليها المريضة، ولم تكن من بينها العملية محل النزاع.

وقامت المستشفى بالطعن على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف المدنية، على سند من القول إن المدعية لا تستحق مبلغ التعويض المطالب به، وذلك لثبوت موافقتها مسبقاً على العملية الجراحية المشار إليها، في مستشفى آخر، قبل مراجعتها الطبيب، فضلاً عن أنها صرحت أمامه بأنها لا ترغب مجدداً في الإنجاب.

كما استأنفت المريضة وزوجها وكذلك المستشفى ضد شركة التأمين، على سند من القول إنها شريكة في خطأ الطبيب، إذ تم إرسال طلباً بالعمليات التي سوف يجريها للمريضة، ولم يكن من بينها تلك العملية، فأرسلت إليه موافقة تضم جراحة غير مطلوبة، فالتبس عليه الأمر أجراها لها.

وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين، وإلغاء الحكم الابتدائي في إعادة الدعوى إلى المحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، و مواجهة شركة التأمين وتعليق بقية طلبات المستأنفين لحين صدور حكم في الموضوع.

كما أفادت تفاصيل الدعوى بأن المدعيين (المريضة وزوجها) مقيمان في الإمارات وزارا المستشفى، وبعد فحص الزوجة من الطبيب المدعى عليه، انتهى إلى حاجتها لإجراء عدد من العمليات الجراحية، لم تكن تلك الجراحة من بينها.