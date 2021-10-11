الكويت تقهر منحنى إصابات كورونا وتقترب من صفر إصابات ووفيات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت منذ دقائق التقرير اليومي الخاص بالوضع الوبائي في الكويت بالنسبة لانتشار فيروس كورونا ومدى انتشاره في الكويت حيث سجلت اليوم الكويت 42 إصابة جديدة ليصبح اجمالي الاصابات 414.121 ألف مصاب وسجلت حالة وفاة واحدة فقط اليوم ووصول عدد المتعافين إلى 409.046 الف بعد تعافي 44 شخص في بيان اليوم وبهذه الارقام والاحصائيات من المتوقع ان تسيطر الكويت علي منحنى الاصابات الجديدة لفيروس كورونا في ظل تصدي وزارة الصحة في الكويت لانتشار الفيروس بحملات التطعيم المتواصلة والتي تسعى الكويت لتطبيق بروتوكول يسمح بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لبعض الفئات المعرضة للاصابة بشكل أكبر ضمن جرعة تنشيطية ثالثة.

بلغت نسبة الإصابة اليومية في الكويت بالمقارنة مع عدد المسحات التي أجريت حوالي 0.20% حيث تم اجراء ما يقارب 22 ألف مسحة جديدة ثبت منها اصابة 42 شخصا فقط ووصل عدد الأشخاص المحجوزين في غرف العناية المركزة الى 9 اشخاص

منحني إصابات فيروس كورونا ينخفض في الكويت

طبقا لموقع كورونا ميتر نلاحظ انخفاض حاد في عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 تشهده الكويت في ظل انتشار الفيروس في جميع ارجاء العالم وهو ما تجنيه الكويت نتيجة تطبيقها الصارم لمعايير الحماية والوقاية وحملات التطعيم المنتشرة