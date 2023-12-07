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الكويت تعلن وقف التعيينات والترقيات لمدة 3 أشهر

حازم البنا

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وقف جميع قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

الكويت - مصدر الصورة صحيفة عكاظ

 

جاء القرار بهدف تحقيق المصلحة العامة، ويأتي في وقت يتلقى فيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح علاجا في المستشفى إثر وعكة صحية.

 

وأكدت مصادر مطلعة أن القرار يأتي في إطار سعي ولي العهد لضمان استمرارية العمل الحكومي في البلاد خلال فترة غياب أمير البلاد عن منصبه.

 

سبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة


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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.


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