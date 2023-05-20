الكويت.. إجراءات جديدة للسماح بخروج السبائك الذهبية من الجمارك وحيازتها | تفاصيل

اتخذت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت عدد من الإجراءات الجديدة بشأن حيازة السبائك الذهبية.

وقالت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت – بحسب ما ذكرته عدد من وسائل الإعلام العربية والكويتية – إن هذه الإجراءات تأتي بعد رصد خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة المسافرين خلال الآونة الأخيرة.

إجراءات خروج السبائك الذهبية في الكويت

طالبت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت بحصول المسافرين على “صادر” من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر بشأن السبائك التي يريد المواطنون خروجها من البلاد.

وأكدت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على حماية المسافرين وضمان إثبات ملكيتهم لهذه السبائك.

سبب إعلان جمارك الشحن الجوي في الكويت لإجراءات خروج السبائك الذهبية

أرجعت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت إصدار الإجراءات الجديدة إلى خروج كميات كبيرة من سبائك الذهب إلى قيام بعض المسافرين بتحويل الأموال السائلة إلى ذهب، ثم يجري تسييلها مجددًا في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع لتدقيق، ويتم التعامل معه جمركيًا وفقًا للقواعد الجمركية المعمول بها في المطار.

إجراءات خروج السبائك الذهبية من الجمارك

طالبت إدارة الجمارك المسافرين بالتقدم قبل السفر بيوم واحد إلى إدارة جمارك الشحن الجوي، لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم البيان الصادر إلى المفتشين الجمركيين ثم يكمل رحلته.

ما يخضع لإجراءات خروج السبائك الذهبية من الجمارك

أشارت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت خلال بيانها الإعلامي إلى أن أي سبائك ذهبية مهما كان حجمها صغيرًا أو كبيرًا، وجب الإفصاح عنها والحصول على بيان صادر بها، كونها ليست مشغولات أو حليًّا للاستخدام الشخصي.