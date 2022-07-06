الكاتب العراقي عادل الشرار يعلن عن إصدار كتابه الأول: “رسائل تالفة”

أعلن الكاتب العراقي عادل الشرار عن إصدار كتابه الأول بعنوان ” رسائل تالفة ” والذي يتكون من 98 صفحة وعبارة عن نصوص أدبية تحدث فيها عن مجموعة مشاعر ربما أصبح بعضها من الماضي أو رسائل تالفة كما هو العنوان !

الكاتب العراقي عادل الشرار

عادل الشرار كاتب ومدرب تنمية بشرية ومؤسس للعديد من المشاريع، عراقي الجنسية من مواليد 1996، ولد عادل خضر خلف شرار في محافظة صلاح الدين – قضاء الشرقاط وحاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة تكريت، ولد عادل لأسرة أدبية تعشق الأدب وتكتب الشعر، تأثر عادل بذلك فكان واسع الثقافة والمعرفة يحب الكتابة وقراءة الكتب.

إنجازات أخرى للكاتب العراقي عادل الشرار

اشرف الكاتب عادل الشرار على إعداد عدد من الكتب المشتركة مع مجموعة من الكتاب والكاتبات في عموم العراق وشارك معهم في طباعة إصدارات مشتركة بعنوان ” نريد وطن ” والذي تحدث عن الثورة العراقية التي حدثت في عام 2020 وكذلك كتاب ” بريد الغرباء ” وهو كان اول كتاب شارك فيه الكاتب العراقي،وكذلك كتاب ” أشباه المجانين ” مع دار المثقف.