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الكاتب العراقي عادل الشرار يعلن عن إصدار كتابه الأول: “رسائل تالفة”

Salah Addin

أعلن الكاتب العراقي عادل الشرار عن إصدار كتابه الأول بعنوان ” رسائل تالفة ” والذي يتكون من 98 صفحة وعبارة عن نصوص أدبية تحدث فيها عن مجموعة مشاعر ربما أصبح بعضها من الماضي أو رسائل تالفة كما هو العنوان !

كتاب رسائل تالفة
كتاب رسائل تالفة
كتاب رسائل تالفة

 الكاتب العراقي عادل الشرار

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عادل الشرار كاتب ومدرب تنمية بشرية ومؤسس للعديد من المشاريع، عراقي الجنسية من مواليد 1996، ولد عادل خضر خلف شرار في محافظة صلاح الدين – قضاء الشرقاط وحاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة تكريت، ولد عادل لأسرة أدبية تعشق الأدب وتكتب الشعر، تأثر عادل بذلك فكان واسع الثقافة والمعرفة يحب الكتابة وقراءة الكتب.

الكاتب العراقي عادل الشرار
أثناء حصول الكاتب العراقي عادل الشرار على قلادة الإبداع بمناسبة فوزه في مسابقة القصة القصيرة

  إنجازات أخرى للكاتب العراقي عادل الشرار

اشرف الكاتب عادل الشرار على إعداد عدد من الكتب المشتركة مع مجموعة من الكتاب والكاتبات في عموم العراق وشارك معهم في طباعة إصدارات مشتركة بعنوان ” نريد وطن ” والذي تحدث عن الثورة العراقية التي حدثت في عام 2020 وكذلك كتاب ” بريد الغرباء ” وهو كان اول كتاب شارك فيه الكاتب العراقي،وكذلك كتاب ” أشباه المجانين ” مع دار المثقف.

كتب من إعداد الكاتب العراقي عادل الشرار
كتب مشتركة من إعداد الكاتب العراقي عادل الشرار
Salah Addin

أحب الكتابة والتدوين وقرأة القصص والروايات


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