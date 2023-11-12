القمة العربية الطارئة.. 13 قمة طارئة عُقدت لأحداث مهمة في التاريخ العربي

منذ تأسيس الجامعة العربية في القاهرة عام 1945 إلى الآن عقدت 32 قمة عربية كانت منها 13 قمة عربية طارئة بخلاف قمة الرياض 2023، تنوعت أسباب انعقادها وأهميتها وكان النصيب الأكبر من أسباب انعقادها الصراع العربي الإسرائيلي، فقد كانت القمم المنعقدة تأكيدا من الدول العربية على التضامن والتعاون العربي المشترك لحل القضايا الطارئة.

قصة 13 قمة عربية طارئة

1- قمة أنشاص المصرية 1946 عُقدت القمة لبحث تداعيات الهجرة اليهودية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

2- قمة بيروت 1956 عُقدت القمة لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي.

3- قمة القاهرة 1970 عُقدت القمة لوقف الاشتباكات التي اندلعت في الأردن بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يطلق عليها البعض أحداث أيلول الأسود.

4- قمة الرياض 1976 عُقدت القمة لوقف إطلاق النار في لبنان ورفض تقسيم لبنان التي كانت بوادر الحرب الأهلية اللبنانية.

5- قمة الدار البيضاء 1985 عُقدت القمة لوضع حد للحرب التي نشبت بين العراق وإيران، ووضع حد للممارسات الإسرائيلية في في الأراضي المحتلة.

6- قمة عمّان 1987 عُقدت القمة لرفض الاعتداءات الإيرانية على الكويت، وتضامن الدول العربية مع العراق في حربها ضد إيران.

7- قمة الجزائر 1988 عُقدت القمة لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم الانتفاضة الفلسطينية والتأكيد على دعم المقاومة الفلسطينية.

8- قمة الدار البيضاء 1989 عُقدت القمة ترحيبا بعودة مصر إلى الجامعة العربية والترحيب باعتراف الدول الكامل بالدولة الفلسطينية.

9- قمة بغداد مايو 1990 عُقدت القمة لدعم القضية الفلسطينية ورفض الهجرة اليهودية إلى الأراضي المحتلة ودعم الانتفاضة الفلسطينية.

10- قمة القاهرة أغسطس 1990 عُقدت القمة لإدانة الهجوم العراقي على الكويت وتأكيد على سيادة الكويت.

11- قمة القاهرة 1996 عُقدت للتأكيد على شروط السلام الشامل مع إسرائيل والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة والجولان السوري، ودعوة العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الذي رفض حضور القمة والتضامن العربي مع البحرين والإمارات ضد التهديدات الإيرانية، الدعوة إلى إنشاء محكمة العدل العربية.

12- قمة القاهرة 2000 عُقدت القمة نتيجة أحداث العنف التي نشبت في القدس نتيجة دخول “أرئيل شارون” الحرم القدسي الشريف، وكان من قرارات القمة التي سُميت بمؤتمر الأقصى إنشاء صندوق القدس لدعم أسر الشهداء الفلسطينيين وإنشاء صندوق الأقصى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

13- قمة سرت 2010 عُقدت القمة رفضا لتهويد القدس ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التضامن مع السودان ورفض قرار محكمة العدل الدولية ضد الرئيس” عمر حسن البشير” والتضامن مع ليبيا ضد الإجراءات التي فرضتها سويسرا والاتحاد الأوروبي ضد مواطني ليبيا من دخول أوروبا.