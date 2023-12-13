القصة الكاملة لاتهام وليد توفيق بتشجيع كبار السن على الزواج من القاصرات

رفض المطرب وليد توفيق اتهامه بتشجيع كبار السن على الزواج من فتيات قاصرات، وذلك بعد طرح فيديو كليب أغنية تحمل اسم لا تقولي عمري خمسين.

وقال وليد توفيق في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد: إن الأغنية كاتبها الشاعر مارون روحانا، الذي تعاونت معه في أكثر من أغنية، وطلب مني أن أسمع الكلمات فأخذت العود ولحنتها، مشيرا للأسف البعض يفكر أننا في هذا العمر لا نحب ولا نعشق، ولكن من حق أي حد أن يحب ويتزوج حتى في سن الخمسين.

وكان المطرب وليد توفيق طرح مؤخرا أغنية بعنوان “يباركوكي الحبايب”، عبر قناته الرسمية يوتيوب، وذلك احتفلا بمرور 50 عاما لنصر أكتوبر، وهي من غناء وألحان وليد توفيق، وكلمات رمزي بيسوني، وتوزيع إسلام مرغني.